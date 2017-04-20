Reuters сообщило о гибели российского майора в Сирии

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Телеканал "Дождь"
четверг, 20 апреля 2017 г. 18:55
В Сирии погиб российский военнослужащий, майор Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца Бордова Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к Черноморскому флоту.
Russian soldiers in Syria
© AFP/Scanpix

«Они попали под артиллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли», — рассказал Павлюченко. Имени второго погибшего российского военнослужащего он не уточнил.

Он добавил, что обстрел произошел во вторник, 18 апреля. По информации Reuters, Бордов служил в ВМФ России.

Павлюченко заявил, что не знает, чем занимался и в какой должности был в Сирии Бордов. Он добавил, что два года назад Бордов был командиром разведывательной роты.

18 апреля Reuters сообщало, что в Сирии погибли двое граждан России, которые работали в стране по частным договорам — Алексей Сафонов и Владимир Плутинский.

41-летний Сафонов погиб в середине марта, рассказал один из его родственников на условиях анонимности. Информацию о его смерти также подтвердили его соседи и местный чиновник. 46-летний Владимир Плутинский жил в станице Казанская на юге России. Он был убит в Тиясе под Пальмирой.

Reuters также писало, что представители России занижают потери в боях за сирийскую Пальмиру. Позже в Минобороны России заявили, что материал агентства является неправдой, цель которого — отвлечь внимание от химатаки в сирийском Хан-Шейхуне.

Телеканал "Дождь"
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