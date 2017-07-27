Reuters: Россия использовала Facebook для слежки за штабом Макрона

Как сообщает корреспондент Reuters Джозеф Менн со ссылкой на источники, было создано свыше 20 аккаунтов в "Фейсбуке" для слежки за сотрудниками штаба Макрона и другими людьми, близкими к нему, в то время как Макрон стремился победить на выборах представителя крайне правых Марин Ле Пен и других противников.

Facebook подтвердил Reuters, что обнаружил во Франции шпионские аккаунты и заблокировал их. По данным агентства, представители компании провели брифинги для членов и сотрудников комитетов Конгресса США, а также других лиц. Источники сообщили, что количество аккаунтов в Facebook, которые были заблокированы во Франции за распространение пропаганды или спама (во многом в связи с выборами), выросло до 70 тысяч.

Со слов конгрессмена и еще двух информированных источников Reuters приводит детали: "В ходе кампании шпионажа российские агенты, в числе прочего, выдавали себя за "друзей друзей" приближенных Макрона и пытались вытянуть из них личную информацию".

"Во время первого тура президентских выборов сотрудники Facebook обратили внимание на эти усилия и проследили их связь с инструментами, которые в прошлом использовались подразделением российской ГРУ", — пересказывает автор статьи слова источников, пожелавших остаться анонимными.

"То же самое подразделение ГРУ, которому в индустрии кибербезопасности дали прозвища Fancy Bear или APT 28, обвинялось в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии во время президентских выборов 2016 года в США и многие другие политические мишени", — добавляет корреспондент.