Reuters: Россия использовала Facebook для слежки за штабом Макрона

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Inopressa.ru
четверг, 27 июля 2017 г. 15:00
"По словам одного американского конгрессмена и еще двух лиц, проинформированных об этих усилиях, сотрудники российской разведки в начале нынешнего года пытались шпионить за избирательным штабом президента Франции Эммануэля Макрона, создавая подложные "персоны" в Facebook", сообщает Reuters.
Emmanuelis Macronas
© AP / Scanpix

Как сообщает корреспондент Reuters Джозеф Менн со ссылкой на источники, было создано свыше 20 аккаунтов в "Фейсбуке" для слежки за сотрудниками штаба Макрона и другими людьми, близкими к нему, в то время как Макрон стремился победить на выборах представителя крайне правых Марин Ле Пен и других противников.

Facebook подтвердил Reuters, что обнаружил во Франции шпионские аккаунты и заблокировал их. По данным агентства, представители компании провели брифинги для членов и сотрудников комитетов Конгресса США, а также других лиц. Источники сообщили, что количество аккаунтов в Facebook, которые были заблокированы во Франции за распространение пропаганды или спама (во многом в связи с выборами), выросло до 70 тысяч.

Со слов конгрессмена и еще двух информированных источников Reuters приводит детали: "В ходе кампании шпионажа российские агенты, в числе прочего, выдавали себя за "друзей друзей" приближенных Макрона и пытались вытянуть из них личную информацию".

"Во время первого тура президентских выборов сотрудники Facebook обратили внимание на эти усилия и проследили их связь с инструментами, которые в прошлом использовались подразделением российской ГРУ", — пересказывает автор статьи слова источников, пожелавших остаться анонимными.

"То же самое подразделение ГРУ, которому в индустрии кибербезопасности дали прозвища Fancy Bear или APT 28, обвинялось в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии во время президентских выборов 2016 года в США и многие другие политические мишени", — добавляет корреспондент.

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