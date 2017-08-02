Reuters: Минобороны РФ скрывает большую часть своих потерь в Сирии

Журналисты вновь обнаружили расхождение между официальными потерями России в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек. В действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ, сообщает Reuters со ссылкой на рассказы их родственников, друзей, а также данные местных властей.

Большинство установленных смертей агентству удалось подтвердить более чем от одного источника. В девяти случаях сообщение о смерти, распространенное в местных СМИ или социальных сетях, удалось подкрепить данными из другого источника.

Кроме того, у Reuters есть доказательства, что из 40 погибших в ходе операции в Сирии 21 были наемниками. Военнослужащих - 17. Статус остальных агентству выяснить не удалось.

Как предположили в разговоре с Reuters на условиях анонимности родственники и друзья нескольких солдат и наемников, данные о потерях в Сирии могут быть занижены, поскольку командиры погибших военных призывают их семьи молчать. Агентство отмечает, что реальное число жертв операции ВКС РФ в арабской республике является "щекотливым вопросом в стране, где позитивное освещение [сирийского] конфликта занимает важное место в СМИ и в преддверии президентских выборов следующего года ожидается, что занимающий сейчас этот пост Владимир Путин победит".

Как отмечает агентство, установленное число жертв превышает их количество за предыдущие 15 месяцев операции России в Сирии. За это время, как сообщал ранее Reuters, в арабской республике погибли 36 российских военнослужащих и наемников. По мнению журналистов, это свидетельствует о значительном росте скорости потерь на поле боя, поскольку участие России в сирийском конфликте усиливается.

В Кремле и Минобороны РФ новые данные Reuters комментировать не стали.

Одним из российских наемников, чья смерть не была официально подтверждена, оказался 40-летний Александр Промогайбо из города Белореченск в Краснодарском крае. Он погиб в Сирии 25 апреля, рассказал Reuters его друг детства Артур Маробян. Где именно был убит россиянин, агентству выяснить не удалось. Еще одни человек, знавший покойного, подтвердил Reuters, что он погиб в Сирии.

По словам Маробяна, Промогайбо уехал из России в феврале этого года. В начале мая его тело доставили в Белореченск, благодаря чему и стало известно о его смерти.

Промогайбо был одноклассником Маробяна. Он участвовал в чеченской войне в составе элитного подразделения ВДВ. По словам Маробяна, его друг изо всех сил пытался свести концы с концами, работая в родном городе охранником. Ему нужны были деньги, чтобы построить дом и жить в нем вместе с женой и дочерью.

В прошлом году он решил присоединиться наемникам, работающим в Сирии в тесном контакте с Минобороны РФ. Ему обещали ежемесячно платить 360 тысяч рублей. "Я сказал ему, что это опасно, и они не будут платить деньги просто так, но не смог убедить его", - вспоминает Маробян один из последних разговоров с другом.

По данным собеседника агентства, в результате Промогайбо предложили работу на военном объекте ГРУ (теперь - Главного управления Генштаба РФ) близ деревни Молкино. Житель Белореченска дважды ездил туда на проверку своей физической формы и проваливал испытания. Промогайбо приняли лишь на третий раз, после того как он сбросил 55 кг в ходе семимесячных тренировок.

О занижении потерь РФ в Сирии сообщалось неоднократно

Ранее Reuters уже неоднократно сообщал о расхождениях между официальными жертвами операции России в Сирии и фактическими. В апреле агентство отмечало, что с конца января 2017 года РФ понесла в САР вчетверо больше потерь, чем сообщалось официально. Согласно собранным Reuters доказательствам, с 29 января - то есть в период интенсивных боев за взятие Пальмиры - в Сирии погиб 21 россиянин. При этом официально Минобороны подтвердило в 2017 году данные всего о пяти жертвах.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/02aug2017/40syria.html