Reuters: ЕС в июне продлит антироссийские санкции

Как отмечают журналисты, среди главных сторонников антироссийских санкций в ЕС - Швеция, страны Балтии и Польша. В это же время отдельные члены ЕС открыто ставят под сомнение эффективность таких мер. Представители Италии, Греции, Кипра, Венгрии, Испании и Болгарии были бы не против возобновить отношения с РФ в сфере бизнеса.

Ранее ЕС продлил до сентября действие индивидуальных санкций против граждан РФ, которые, по мнению Евросоюза, имеют прямое отношение к военным действиям на юго-востоке Украины.

Источник агентства тем временем пояснил, что действие секторальных экономических санкций против РФ будет продлено после саммита лидеров ЕС в июне. По его словам, помимо взаимоотношений России и США, на решение Евросоюза также могут повлиять итоги выборов во Франции.

Впервые индивидуальные санкции были наложены на Россию США, ЕС и Канадой 17 марта 2014 года. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против граждан и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции.

В марте 2017 года ЕС вновь призвал все страны ООН присоединиться к антироссийским санкциям. Россия не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать ограничительные меры Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку РФ не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Спустя три года после введения западных санкций все больше россиян считают, что ограничительные меры пошли стране только на пользу. За прошедшие годы число разделяющих такую точку зрения, согласно соцопросам, увеличилось вдвое, достигнув 35% (в феврале 2015 года таких было 17%, в середине 2016-го - 19%).