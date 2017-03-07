Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare

Сегодня подавляющее большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (именно его в простонародье называют Obamacare) обязывает всех американцев завести себе медстраховку - в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство - они считают, что по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предлагает отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.

"Сегодня сделан важный шаг к тому, чтобы вернуть американцам возможность выбора в рамках системы здравоохранения и снова сделать его доступным", - говорится в заявлении Белого Дома.

Президент Дональд Трамп будет рад вместе с конгрессменами работать над новым законом, сообщается в документе.

Представители Демократической партии уже отреагировали на инициативу, отметив, что после ее введения цена медицинского обслуживания скорее всего резко вырастет. Кроме того, говорят они, уже сегодня понятно, что новый закон о медстраховке уменьшит общее количество застрахованных американцев, а лишатся страховки в первую очередь бедные.

Сейчас большинство мест в обеих палатах парламента занимают республиканцы, поэтому они могут полностью отменить старый закон несмотря на несогласие демократов. Но многие из аспектов реформы Обамы все же пользуются популярностью, и республиканцы скорее всего постараются в новом законе их сохранить.

Obamacare позволил получить страховку 20 миллионам граждан США, у которых раньше ее не было. О новой реформе некоторые республиканцы говорят, что она не позволит бедным семьям получать качественное медицинское обслуживание.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан в то же время заявляет, что реформа наоборот сделает здравоохранение более доступным - никто не будет "выбивать землю из-под ног" у бедных американцев, заявил он.