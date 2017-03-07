Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare

 (3)
bbcrussian.com
вторник, 7 марта 2017 г. 12:12
Фракция республиканцев в Конгрессе США представила проект реформы здравоохранения, которая сменит введенную президентом Обамой страховую систему Obamacare, давно вызывающую недовольство республиканцев.
© AP / Scanpix

Сегодня подавляющее большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (именно его в простонародье называют Obamacare) обязывает всех американцев завести себе медстраховку - в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство - они считают, что по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предлагает отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.

"Сегодня сделан важный шаг к тому, чтобы вернуть американцам возможность выбора в рамках системы здравоохранения и снова сделать его доступным", - говорится в заявлении Белого Дома.

Президент Дональд Трамп будет рад вместе с конгрессменами работать над новым законом, сообщается в документе.

Представители Демократической партии уже отреагировали на инициативу, отметив, что после ее введения цена медицинского обслуживания скорее всего резко вырастет. Кроме того, говорят они, уже сегодня понятно, что новый закон о медстраховке уменьшит общее количество застрахованных американцев, а лишатся страховки в первую очередь бедные.

Сейчас большинство мест в обеих палатах парламента занимают республиканцы, поэтому они могут полностью отменить старый закон несмотря на несогласие демократов. Но многие из аспектов реформы Обамы все же пользуются популярностью, и республиканцы скорее всего постараются в новом законе их сохранить.

Obamacare позволил получить страховку 20 миллионам граждан США, у которых раньше ее не было. О новой реформе некоторые республиканцы говорят, что она не позволит бедным семьям получать качественное медицинское обслуживание.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан в то же время заявляет, что реформа наоборот сделает здравоохранение более доступным - никто не будет "выбивать землю из-под ног" у бедных американцев, заявил он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Париж и Берлин выступили в поддержку "Европы разных скоростей" (9)

Париж и Берлин выступили в поддержку Европы разных скоростей
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом Франции и премьерами Испании и Италии в Версале. Канцлер ФРГ признала, что ряд стран Европы должен двигаться вперед более быстрыми темпами, чем другие.

Шведские подростки рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста (37)

Шведские подростки рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста
Группа шведских подростков рассказала о предложении российских журналистов устроить акцию протеста на камеру за деньги. Об этом сообщает The Local.

Шторм в Балтийском море: ожидаются волны до четырех метров в высоту

Шторм в Балтийском море: ожидаются волны до четырех метров в высоту
Во вторник в Балтийском море ожидается шторм, при котором волны в свободной от льда воде могут достигать четырех метров в высоту.

В Анталии встретились начальники Генштабов США, России и Турции (10)

В Анталии встретились начальники Генштабов США, России и Турции
Джозеф Данфорд, Валерий Герасимов и Хулуси Акар обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare (3)

Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare
Фракция республиканцев в Конгрессе США представила проект реформы здравоохранения, которая сменит введенную президентом Обамой страховую систему Obamacare, давно вызывающую недовольство республиканцев.
Facebook друзья
Rambler's Top100