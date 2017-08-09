Решение о новом дизайне польского паспорта будет принято в сентябре

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РАДИО ПОЛЬША
среда, 9 августа 2017 г. 18:35
Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре. Об этом сообщили в МВД Польши.
© A.Didžgalvio nuotr.

В ведомстве отметили, что интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.

«Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны», - сообщили в МВД Польши, комментируя протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений Вильнюса и Львова.

Новый дизайн иностранных паспортов – является одним из элементов празднования столетия независимости Польши, которое приходится на 11 ноября 2018.

МВД Польши объявило акцию, в ходе которой поляки могут выбирать в Интернете символы, самые популярные из которых впоследствии будут использованы в новом дизайне польского загранпаспорта. В настоящий момент Острая брама набрала 15 тыс. голосов и занимает вторую позицию среди наиболее популярных символов.

Литва и Украина подвергла критике проект дизайна нового загранпаспорта для граждан Польши.

РАДИО ПОЛЬША
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