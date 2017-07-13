Репортеры Reuters обнаружили в Крыму еще две турбины

 (5)
Deutsche Welle
четверг, 13 июля 2017 г. 10:37
В порту Феодосии (Крым) обнаружены еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция концерна Siemens, пока не подтверждены. Siemens заявил, что в настоящее время производится изучение всех фактов.
© Vida Press

Скандал вокруг поставки оборудования немецкого концерна Siemens на полуостров Крым, находящийся под западными санкциями, набирает обороты. Корреспонденты агентства Reuters сообщили, что увидели в порту Феодосии еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция Siemens, пока не подтверждены, подчеркивает агентство.

Представитель концерна в среду, 12 июля, заявил, что сейчас идет сбор и изучение всех фактов. В частности, предстоит выяснить, где находятся остальные две из четырех газовых турбин, предназначавшихся для поставки в Россию для реализации проекта на полуострове Тамань.

Санкции ЕС и США, введенные в отношении Крыма, запрещают западному бизнесу устанавливать прямые экономические связи с этим регионом. Siemens уже сообщил, что как минимум две из четырех произведенных им турбин были поставлены в Крым против его воли и без его ведома. В связи с этим дирекция концерна подала в Москве судебный иск против своего российского приемщика "Технопромэкспорт", жертвой которого считает себя Siemens.

Предприятие "Технопромэкспорт" является генеральным подрядчиком для электростанции на Тамани, которая так и не была построена, а также для проектов в Крыму. Оно заявило, что перепродало турбины Siemens на вторичном рынке после того, как их модернизировали российские специалисты. Правительство в Москве заявляет, что поставленное в Крым оборудование было произведено в России, а потому не подпадает под санкции.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

CNN опубликовал видео встреч Трампа с бизнесменом Агаларовым и его сыном (2)

Melania Trump ir Donaldas Trumpas
CNN показал видеозаписи с неформальных встреч президента США Дональда Трампа с российскими бизнесменами Арасом и Эмином Агаларовыми в 2013 году. Ролик опубликован на YouTube-канале CNN .

Репортеры Reuters обнаружили в Крыму еще две турбины (5)

Репортеры Reuters обнаружили в Крыму еще две турбины
В порту Феодосии (Крым) обнаружены еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция концерна Siemens, пока не подтверждены. Siemens заявил, что в настоящее время производится изучение всех фактов.

Кто есть кто в очередном скандале о связях Трампа с Россией (1)

Кто есть кто в очередном скандале о связях Трампа с Россией
В новом расследовании о связях Дональда Трампа с Кремлем есть бизнесмен азербайджанского происхождения, британский пиарщик и российский лоббист против "акта Магнитского". Как эти люди оказались одновременно связаны и Кремлем, и с выборами в США?

В конгресс США внесен первый законопроект об импичменте Трампа (43)

D. Trumpas Varšuvoje susitinka su A. Duda
В конгресс США внесен первый законопроект об импичменте президента Дональда Трампа: конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин обвиняют его в препятствии правосудию при осуществлении расследования о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Как отмечает вашингтонское издание The Hill, демократы среди законодателей в меньшинстве, а республиканцы инициативу критикуют.

Independent: Россия незаметно передвинула границу на оккупированной территории Грузии (27)

Independent: Россия незаметно передвинула границу на оккупированной территории Грузии
"Россия незаметно перенесла одну из своих границ на сотни метров вглубь территории Грузии, согласно сообщениям местных СМИ", — передает The Independent.
Facebook друзья
Rambler's Top100