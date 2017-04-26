"Репортеры без границ": избрание Трампа привело к эре постправды

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bbcrussian.com
среда, 26 апреля 2017 г. 12:21
Свобода прессы никогда не подвергалась такой угрозе как сейчас из-за наступления "новой эры постправды и фейковых новостей", утверждает международная организация "Репортеры без границ" .
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

"Приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах и кампания по "брекситу" в Британии были отмечены масштабными нападками на СМИ, высокотоксичной риторикой, направленной против СМИ, которая привела мир в новую эру постправды, дезинформации и фейковых новостей", - говорится в заявлении организации.

Кроме того, свободе СМИ препятствует восторжествовавшая во многих странах модель сильного авторитарного руководителя, а также одержимость слежкой за гражданами и нарушения права источников на конфиденциальность.

В результате, отмечают правозащитники, рейтинг США и Британии снизился на два пункта - до 43-го и 40-го места соответственно.

По данным "Репортеров без границ", в 72 странах, включая Россию и Китай, сложилась "очень серьезная ситуация".

Первое место в индексе заняла Норвегия, последнее, 180-е место, - Северная Корея.

Россия, как и в прошлом году, заняла в рейтинге 148-е место, опередив Таджикистан, но уступив Мексике и Бангладеш.

Рейтинг ежегодно публикуется "Репортерами без границ" с 2002 года. При его составлении учитываются такие показатели, как уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура.

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