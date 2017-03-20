Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

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NEWSru.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 08:57
Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самой низкой точки с момента его инаугурации. Такие данные приводятся в опросе социологической службы Gallup, проведенном 18 марта.
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© Reuters / Scanpix

Из опроса следует, что деятельность главы государства поддерживают лишь 37% опрошенных, 58% заявили о противоположной позиции.

В первый день опроса, который проводился сразу после инаугурации президента, одобряли и не одобряли Трампа одинаковое число респондентов — по 45%. Максимального значения процент одобрения деятельности президента достигал 25 и 26 января (46%).

Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп уступал в соцопросах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. За несколько дней до выборов, которые прошли 8 ноября, число симпатизирующих Клинтон и Трампу было практически одинаковым.

Ежедневный опрос Gallup проводился среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

NEWSru.com
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