Рейтинг США упал по всему миру из-за Трампа

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Deutsche Welle
вторник, 27 июня 2017 г. 14:53
Рейтинг доверия к США резко снизился по всему миру при президенте Дональде Трампе. Доля положительных взглядов на США упала до 49 процентов, при Бараке Обаме этот показатель был 64 процента.
© AP / Scanpix

Таковы результаты исследования, опубликованные вашингтонским исследовательским центром Pew Research Centre во вторник, 27 июня.

Наиболее резко рейтинг США обвалился в Мексике, Канаде и Европе. Так, только 30 процентов мексиканцев продолжают положительно отзываться о политике Вашингтона, при Обаме уровень был 66 процентов. В Канаде и Германии популярность Америки снизилась до 22 процентов.

Рейтинг Путина выше чем у Трампа

Еще хуже обстоят дела с одобрением действий лично Дональда Трампа. Во всем мире этот показатель снизился с 64 до 22 процентов. Антирекорд зафиксирован в Германии и составил 5 процентов. Для сравнения, рейтинг одобрения действий Владимира Путина в мире выше и составляет 27 процентов, подсчитали в Pew Research Centre.

75 процентов опрошенных по всему миру оценили Трампа как "высокомерного" руководителя, а 62 процента - как "опасного". Рейтинг США растет только в двух странах - Израиле и России. В РФ он вырос до 53 процентов с 11 при Обаме.

Опрос проводился в 37 странах мира среди более чем 40 тысяч респондентов.

Deutsche Welle
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