Рейс "Аэрофлота" в Бангкок попал в турбулентность, 27 пострадавших

bbcrussian.com
вторник, 2 мая 2017 г. 07:50
Три десятка пассажиров рейса "Москва — Бангкок" получили травмы, когда самолет Boeing 777 компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму". У некоторых людей переломы, сообщили в посольстве России в Таиланде. В самой авиакомпании назвали произошедшее "турбулентностью ясного неба".
„Aeroflot“ lėktuvas
© Reuters / Scanpix

"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы", — сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов. Дипломат предположил, что пострадали те, кто не был пристегнут. Их всех доставили в больницу в Бангкоке.

"Аэрофлот" сообщил, что на борту находилось 313 пассажиров, 27 из них были госпитализированы, 11 уже выписаны. Гражданство пострадавших авиакомпания не уточняла. В свою очередь, Соснов заявил, что в больницу поступили 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Ранее посольство сообщало, что у пострадавших россиян переломы и ушибы, "некоторым требуется операция".

"Информация, распространяемая рядом СМИ о том, что в результате инцидента несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника, не соответствует действительности", — подчеркивается в заявлении "Аэрофлота". Компания настаивает, что пациентов в тяжелом состоянии после инцидента на борту ее самолета нет. В больнице остались те, у кого перелом конечностей или ушибы.

"Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", — подтвердил Интерфаксу представитель министерства здравоохранения России Олег Салагай. "Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть обязательство пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало", — пояснил он.

"В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы", — сообщил источник. По его словам, от удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим, и "над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски". "Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы", — добавил собеседник Интерфакса.

В самой авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что экипаж не мог в данной ситуации заранее предупредить пассажиров об опасности. "Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "турбулентность ясного неба", — говорится в заявлении "Аэрофлота". — Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места".

По данным источника Интерфакса, в результате инцидента самолет не пострадал и уже вылетел обратным рейсом в Москву.

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Три десятка пассажиров рейса "Москва — Бангкок" получили травмы, когда самолет Boeing 777 компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму". У некоторых людей переломы, сообщили в посольстве России в Таиланде. В самой авиакомпании назвали произошедшее "турбулентностью ясного неба".

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