Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США

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Deutsche Welle
суббота, 14 января 2017 г. 15:25
Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции упрекают Москву в попытках подрыва тесных связей Европы с Вашингтоном.
© Sputnik/Scanpix

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "PsyOps" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" - "Психологические операции". - Ред.). На документ ссылается в субботу, 14 января, онлайн-версия журнала Der Spiegel.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

"Попытки повлиять на выборы извне неприемлемы"

Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание в четверг, 12 декабря, и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он.

В этом году в Германии пройдут парламентские выборы. "Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава альянса.

Deutsche Welle
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