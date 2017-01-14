Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США

Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции упрекают Москву в попытках подрыва тесных связей Европы с Вашингтоном.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "PsyOps" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" - "Психологические операции". - Ред.). На документ ссылается в субботу, 14 января, онлайн-версия журнала Der Spiegel.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

"Попытки повлиять на выборы извне неприемлемы"

Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание в четверг, 12 декабря, и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он.

В этом году в Германии пройдут парламентские выборы. "Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава альянса.