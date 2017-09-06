На острове Сен-Мартен обрушились четыре самых прочных здания, сообщил министр внутренних дел Франции. О жертвах урагана пока не сообщалось. Власти США ранее предупреждали о катастрофических последствиях урагана.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории — он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км в час.

Сначала ураган обрушился на острова Антигуа и Барбуда, затем переместился в сторону французских Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Oжидается, что ураган продолжит двигаться по направлению к Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. На острове Ки-Уэст (штат Флорида) власти США объявили обязательную эвакуацию.

"Первые полученные данные говорят, что ситуация на острове Антигуа не так плоха, но мы не можем сказать того же самого об острове Барбуда, поскольку у нас пока нет почти никакой информации", — сообщает радио Эй-Би-Эс на Антигуа. По данным издания Antigua Observer, на Антигуа и острове Барбуда у многих домов ветром снесло крыши.

Как отмечали ранее метеорологи, ураган такой силы легко может срывать крыши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как предупреждают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

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Ранее предупреждение об урагане было выпущено для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, островов Ангилья и Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и других. Многие аэропорты закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения.

При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу, и к субботе обрушиться на американский штат Флорида. Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата.

"Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему", — заявил губернатор штата Рик Скотт.

Министерство иностранных дел Великобритании призвало британцев, находящихся на Карибах и во Флориде, подчиниться распоряжению об эвакуации и покинуть опасный район.

Вспомогательное судно английского военно-морского флота RFA Mounts Bay готово выйти на помощь пострадавшим в море, если это потребуется. Сейчас судно задействовано в операции против контрабандистов, торгующих наркотиками.

Британская авиакомпания British Airways во вторник отправила самолет для эвакуации, однако аэропорты острова Антигуа и Сент-Китса в среду были закрыты, из-за чего компания не может увезти британцев, желающих покинуть опасную территорию.

"Мы следим, чтобы нашим клиентам были предоставлены номера в отелях, мы постоянно отслеживаем ситуацию и находимся на связи с руководством аэропортов в этом регионе", — сообщили в British Airways.

Авиакомпания Virgin Atlantic заявила, что пассажиры, купившие билеты на рейсы из Антигуа, Гаваны и Майами на период с 6 по 11 сентября, вероятно, вынуждены будут обменять их. Авиакомпания уже отменила все рейсы в Антигуа в четверг, 7 сентября. Аэропорт Сан-Хуан — самый загруженный в Пуэрто-Рико — отменил около 40% рейсов в связи с ураганом.

"Люди скупают все"

Пока эвакуация затрагивает туристов и жителей островов вокруг города Ки-Уэст, который является окружным центром округа Монро. "Мы настойчиво убеждаем людей эвакуироваться. Вы не можете позволить себе оставаться на острове, когда на вас надвигается ураган пятой категории", — призывает руководитель центра по чрезвычайным ситуациям округа Монро Мартин Сентерфитт.

Предупреждения об урагане спровоцировали огромные очереди в магазинах по всему штату — люди отправились за водой, продуктами, топливом и другими товарами. В результате полки некоторых магазинов быстро опустели.

В одном из супермаркетов в Майами-Бич, где побывал корреспондент агентства Франс-пресс, почти не осталось предметов первой необходимости. "Все потому, что люди сходят с ума и скупают все, — говорит Глэдис Боске. — Воды нет, молока тоже, есть немного консервов, но нет корма для кошек".

На островах, находящихся на пути урагана, местные власти также объявили макисмальный уровень тревоги и эвакуировали жителей из районов, которые могут пострадать сильнее всего. Жители острова Ангилья рассказали, что с приближением урагана "усилился ветер, море стало черным, а небо наполнилось множеством красок".

Элисон Стрэнд из графства Стаффордшир, находящаяся сейчас на острове Ангилья, рассказала, что ее семья последние несколько часов укрепляла свой дом на побережье. По ее словам, он станет "первым домом, пораженным штормом". "Наш дом находится на высоте 5 метров над уровнем моря, поэтому мы просто надеемся на лучшее, — сказала она. — Мы ожидаем, что потеряем нашу деревянную крышу".

Красный уровень тревоги объявлен на части территории Доминиканской республики, популярной среди туристов, а также на заморских территориях Франции Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.