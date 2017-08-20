Разработан тест на обоняние для диагностики болезни Альцгеймера

Gazeta.ru
воскресенье, 20 августа 2017 г. 14:58
Ученые разработали тест на обоняние, который позволит выявить первые признаки болезни Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале Neurology.
Asociatyvi nuotr.
© VDU

Нейробиологи уже давно связывают потерю обоняния с начальной стадией развития болезни Альцгеймера. Теперь же исследователи провели экспериментальную проверку этого наблюдения.

В эксперименте приняли участие 300 человек, их средний возраст составил 63 года. Хотя бы один родитель каждого из них страдал от болезни Альцгеймера. Участникам было предложено различить образцы нескольких запахов — бензина, лимона и жевательной резинки. У 100 человек исследователи также взяли на анализ спинномозговую жидкость.

Как оказалось, у тех, кто испытывал наиболее выраженные трудности с различением запахов, в спинномозговой жидкости была самая высокая концентрация белков, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

"Несмотря на распространенность болезни Альцгеймера, лечение от нее еще не найдено. Однако если мы сможем отсрочить появление симптомов на пять лет, это вдвое сократит их тяжесть", — отмечают исследователи. Так как потеря обоняния считается одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера, своевременное выявление позволит отдалить появление остальных симптомов.

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