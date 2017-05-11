Расследование "Громадське" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета: новые вопросы следствию

В июле 2016 года Шеремет был убит в центре Киева — по дороге на работу в его машине сработало взрывное устройство. Журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых настов работали на месте событий, в фильме тщательно проанализированы события ночи перед убийством.

Журналистское расследование началось со скрупулезного изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда и возникли первые вопросы к следствию. Команда обнаружила как минимум 6 свидетелей, которые находились на месте преступления.

Были опрошены представители батальона «Азов», с которыми вечером накануне убийства общался Шеремет. Они заявляют, что еще тогда заметили слежку. Также в результате просмотра видео с камер наблюдения был идентифицирован автомобиль марки «Шкода». Журналисты после этого обратились к специалистам из проекта BELLINGCAT. Это сеть расследователей, которые специализируются на анализе видео и изображений.

Timmy, журналист из Германии, взялся за изучение видео. Он рассказал, что на видеозаписи было много «цифрового шума», поэтому, чтобы распознать кадры, он должен был рассмотреть каждый кадр видео как отдельное фото. В итоге Timmy удалось опознать номер загадочного автомобиля, который может помочь найти убийц Павла.

Номер автомобиля — АА 2551 МО. Нашли журналисты и его формального владельца — некую Наталью Зарецкую. Хотя среди пассажиров автомобиля в ночь накануне убийства Павла женщин не было, приводит подробности фильма "Белорусский партизан".

Журналисты связались с Натальей. Поначалу она ответила, что "ничего не может сказать по этому поводу" и что почти девять лет она ездит на Тойоте Камри. Получив официальное подтверждение, что именно Наталья является собственницей Шкоды, они пришли к ней домой со скрытой камерой. Увидев документы, женщина признала, что машина ее. При этом она очень смутилась и дала странный комментарий.

"Я, естественно, думала об этом. Не могу никак это объяснить. Это нужно проверять в ГАИ, поднимать документы. Ну, допустим... Кто-то же на ней ездит. Мне это вообще некомфортно, мягко говоря...", — сказала Наталья и пообещала позвонить позже.

Через две недели она позвонила журналистам и сказала, что один ее знакомый просто попросил зарегистрировать автомобиль на нее. Она назвала имя знакомого — Игорь Устименко из Одессы.

Игорь согласился встретиться с журналистами при условии, что они покажут ему ту самую видеозапись, на которой виден автомобиль.

Игорь признал, что автомобиль его, хотя он заявил, что купил его у Натальи. Также Игорь подтвердил, что именно он находился в автомобиле в ночь с 19 на 20 июля у дома Павла Шеремета. "Это я, по всей видимости", — сказал Игорь, посмотрев видеозапись.

Впрочем, его объяснения оказались очень туманными.

"Это была когда-то такая работа, частные услуги оказать... Там несовершеннолетние, дети. То есть мы приезжаем там... Вернее, я один приезжаю. Позвонили, надо помочь. Я приезжаю, оказываю частные услуги. Не более", — сбивчиво объяснял Игорь.

Журналисты спросили о том, кем был второй человек в машине.

"Ну, если я скажу вам, что подвез кого-то, будет это правдоподобно?", — вопросом на вопрос ответил Игорь.

Игорь пообещал журналистам, что через две-три недели он выйдет на связь вместе со своим товарищем, который подтвердит его слова. Однако этого не произошло.

Источник журналистов в правоохранительных органах сообщил, что Игорь Устименко по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ. Он родом из Кременчуга, закончил зенитное училище в Полтаве, служил в Крыму. Неизвестно, является ли он на данный момент сотрудником украинских спецслужб.

"Машина зарегистрирована на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну. Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования авто человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой", — подытожили авторы расследования.

Журналисты установили, что Национальная полиция проводит свое расследование убийства Шеремета достаточно халатно — не опрошены ряд важных свидетелей, не изъяты видеозаписи с некоторых камер наблюдения. Их собственные запросы по найденному ими материалу президенту, СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции остались без ответа.

Служба безопасности Украины сообщила, что замеченный в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома сотрудник СБУ был уволен еще в 2014 году.

Представитель ведомства Елена Гитлянская написала об этом в "Фейсбуке" после выхода расследования.

Журналисты утверждали, что СБУ также не стала комментировать расследование.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не о чем было бы говорить", - написала Гитлянская вечером в среду.