Расследование "Громадське" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета: новые вопросы следствию

 (7)
ru.DELFI.lt
четверг, 11 мая 2017 г. 09:14
Редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» совместно с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В июле 2016 года Шеремет был убит в центре Киева — по дороге на работу в его машине сработало взрывное устройство. Журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых настов работали на месте событий, в фильме тщательно проанализированы события ночи перед убийством.

Журналистское расследование началось со скрупулезного изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда и возникли первые вопросы к следствию. Команда обнаружила как минимум 6 свидетелей, которые находились на месте преступления.

Статьи по теме:
Убийство Шеремета: тишина по результатам расследования  (23)
Коллеги Павла Шеремета: он был открытым и смелым человеком  (34)

Были опрошены представители батальона «Азов», с которыми вечером накануне убийства общался Шеремет. Они заявляют, что еще тогда заметили слежку. Также в результате просмотра видео с камер наблюдения был идентифицирован автомобиль марки «Шкода». Журналисты после этого обратились к специалистам из проекта BELLINGCAT. Это сеть расследователей, которые специализируются на анализе видео и изображений.

Timmy, журналист из Германии, взялся за изучение видео. Он рассказал, что на видеозаписи было много «цифрового шума», поэтому, чтобы распознать кадры, он должен был рассмотреть каждый кадр видео как отдельное фото. В итоге Timmy удалось опознать номер загадочного автомобиля, который может помочь найти убийц Павла.

Номер автомобиля — АА 2551 МО. Нашли журналисты и его формального владельца — некую Наталью Зарецкую. Хотя среди пассажиров автомобиля в ночь накануне убийства Павла женщин не было, приводит подробности фильма "Белорусский партизан".

Журналисты связались с Натальей. Поначалу она ответила, что "ничего не может сказать по этому поводу" и что почти девять лет она ездит на Тойоте Камри. Получив официальное подтверждение, что именно Наталья является собственницей Шкоды, они пришли к ней домой со скрытой камерой. Увидев документы, женщина признала, что машина ее. При этом она очень смутилась и дала странный комментарий.

"Я, естественно, думала об этом. Не могу никак это объяснить. Это нужно проверять в ГАИ, поднимать документы. Ну, допустим... Кто-то же на ней ездит. Мне это вообще некомфортно, мягко говоря...", — сказала Наталья и пообещала позвонить позже.

Через две недели она позвонила журналистам и сказала, что один ее знакомый просто попросил зарегистрировать автомобиль на нее. Она назвала имя знакомого — Игорь Устименко из Одессы.

Игорь согласился встретиться с журналистами при условии, что они покажут ему ту самую видеозапись, на которой виден автомобиль.

Игорь признал, что автомобиль его, хотя он заявил, что купил его у Натальи. Также Игорь подтвердил, что именно он находился в автомобиле в ночь с 19 на 20 июля у дома Павла Шеремета. "Это я, по всей видимости", — сказал Игорь, посмотрев видеозапись.

Впрочем, его объяснения оказались очень туманными.

"Это была когда-то такая работа, частные услуги оказать... Там несовершеннолетние, дети. То есть мы приезжаем там... Вернее, я один приезжаю. Позвонили, надо помочь. Я приезжаю, оказываю частные услуги. Не более", — сбивчиво объяснял Игорь.

Журналисты спросили о том, кем был второй человек в машине.

"Ну, если я скажу вам, что подвез кого-то, будет это правдоподобно?", — вопросом на вопрос ответил Игорь.

Игорь пообещал журналистам, что через две-три недели он выйдет на связь вместе со своим товарищем, который подтвердит его слова. Однако этого не произошло.

Источник журналистов в правоохранительных органах сообщил, что Игорь Устименко по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ. Он родом из Кременчуга, закончил зенитное училище в Полтаве, служил в Крыму. Неизвестно, является ли он на данный момент сотрудником украинских спецслужб.

"Машина зарегистрирована на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну. Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования авто человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой", — подытожили авторы расследования.

Журналисты установили, что Национальная полиция проводит свое расследование убийства Шеремета достаточно халатно — не опрошены ряд важных свидетелей, не изъяты видеозаписи с некоторых камер наблюдения. Их собственные запросы по найденному ими материалу президенту, СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции остались без ответа.

Служба безопасности Украины сообщила, что замеченный в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома сотрудник СБУ был уволен еще в 2014 году.

Представитель ведомства Елена Гитлянская написала об этом в "Фейсбуке" после выхода расследования.

Журналисты утверждали, что СБУ также не стала комментировать расследование.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не о чем было бы говорить", - написала Гитлянская вечером в среду.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп объяснил, почему он уволил директора ФБР (3)

Трамп объяснил, почему он уволил директора ФБР
Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ФБР Джеймс Коми был уволен за то, что плохо выполнял свою работу. На вопрос о причинах отставки Коми Трамп сказал: "Потому что он плохо выполнял свою работу. Очень просто. Он плохо выполнял свою работу".

Расследование "Громадське" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета: новые вопросы следствию (7)

Расследование Громадське и OCCRP об убийстве Павла Шеремета: новые вопросы следствию
Редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» совместно с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вице-президент США объяснил увольнение директора ФБР (3)

Mike’as Pence’as
Вице-президент США Майкл Пенс, комментируя решение главы государства Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми, подчеркнул, что этот шаг никак не связан с расследованием о якобы имевшем место вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов, передает агентство Reuters.

Кто такая Брижит Макрон: пять интересных фактов о новой первой леди Франции (15)

Brigitte Macron, Emmanuel'is Macron'as
В минувшее воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов, победа в котором, согласно экзит-поллам, досталась 39-летнему кандидату от независимого движения "Вперед!" Эммануэлю Макрону. Пока Франция чествует нового президента и победу либерализма, мы, согласно пословице "За каждым сильным мужчиной стоит еще более сильная женщина", решили рассказать о новой первой леди страны — Брижит Макрон.

Суд Амстердама счел, что Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС (20)

Суд Амстердама счел, что Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС
Власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства этой нефтяной компании в марте 2006 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100