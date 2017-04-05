"Расправа" и "варварство": реакция на химатаку в Сирии

Город Хан-Шейхун на северо-западе страны, который находится под контролем повстанцев, подвергся бомбардировке во вторник 4 апреля. По последним данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами стали 72 человека, включая 20 детей.

По сообщениям правозащитников и активистов, сразу после авиаудара люди на земле начали задыхаться, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Бомбардировка вызвала гневную реакцию стран Запада, которые обвиняют сирийские власти в химической атаке.

Дамаск, а также поддерживающая сирийский режим Москва отрицают обвинения. Российское минобороны заявило, что сирийская авиация нанесла удар по складу повстанцев, где располагались запрещенные вещества.

Что говорят на Западе?

Спецпосланник ООН в Сирии Стефан де Мистура заявил, что эта "ужасающая атака", судя по всему, была химической и была произведена с воздуха. По его словам, необходимо точно установить виновных и привлечь их к ответственности.

"Это варварский режим, из-за действий которого мы не можем представить себе возможность сохранения его власти над народом Сирии после окончания этого конфликта", - сказал глава Форин-офиса Борис Джонсон. Он также отметил, что на основе всех имеющихся свидетельств нельзя утверждать, что кто-то помимо сирийских властей мог быть причастен к атаке.

О том, что Асад должен покинуть свой пост, заявила и британский премьер Тереза Мэй, осудившая "применение химического оружия при любых обстоятельствах".

"Я абсолютно убеждена, что для Асада нет будущего в стабильной Сирии… Мы не можем позволить этим страданиям продолжаться", - сказала она.

Ответственность за гибель людей возложила на сирийский режим и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини: "Разумеется, основная ответственность лежит на режиме, так как он должен защищать свой народ, а не атаковать его".

В Берлине высказались несколько сдержаннее. По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, если химическую атаку действительно осуществил сирийский режим, "это станет еще одной причиной не сотрудничать с режимом Асада в борьбе против терроризма".

Президент Франции Франуса Олланд обвинил сирийский режим в "кровавой расправе" над людьми: "Те, кто поддерживают этот режим, снова должны задуматься о чудовищности своей политической, стратегической и моральной ответственности".

В таком же тоне высказался и Белый дом. "Ясно, что Башар Асад действует именно так: с жестоким, нескрываемым варварством, - сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. - Те, кто защищает и поддерживает его, включая Россию и Иран, не должны иметь никаких иллюзий относительно Асада или его намерений".

Что говорят в России?

Изначально сирийские правозащитники сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили сирийские или российские боевые самолеты.

Министерство обороны России во вторник заявило, что российская авиация не действовала в том районе.

Позднее в ведомстве сказали, что удар в районе Хан-Шейхун нанесла сирийская авиация, причем целью был "крупный склад боеприпасов террористов и скопление военной техники".

"На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, эти же боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо - симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне точно такие же.

Что говорят стороны конфликта?

Сирийская армия отвергла обвинения в причастности к атаке, возложив вину на "террористические группировки" за использование "химических и токсичных веществ".

Источник агентства Франс пресс в службах безопасности Сирии отметил, что путем таких обвинений оппозиция пытается "добиться в СМИ того, чего они не смогли добиться на земле".

Глава оппозиционного Высшего комитета по переговорам Рияд Хиджаб заявил, что "эта расправа служит доказательством того, что невозможно вести переговоры с режимом, который постоянно совершает преступления".

Сирийские повстанцы, в том числе бывший союзник "Аль-Каиды" группировка "Фатех аль-Шам" (ранее известная как "Фронт ан-Нусра"), призвали всех бойцов Сирии объединиться и пообещали отомстить за нападение.

Другие заявления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как сообщает агентство Франс пресс, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что "подобная бесчеловечная атака неприемлема". Однако, по данным источников агентства, он воздержался от возложения вины на какую-либо сторону.

Министр здравоохранения страны сообщил, что Турция располагает доказательствами того, что это была химическая атака.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что мировое сообщество должно принять меры, чтобы избавить Сирию от химического оружия.

Папа римский Франциск также осудил атаку, назвав ее неприемлемой расправой. "Мы с ужасом наблюдаем за развитием событий в Сирии", - сказал он в ходе выступления на площади Святого Петра.

Экстренное заседание Совбеза

США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в Идлибе.

В документе эти три постоянных члена Совбеза возлагают ответственность за атаку на режим Башара Асада.

В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.

Россия и Китай - страны, обладающие правом вето в Совбезе, ранее уже накладывали вето на резолюции, призывающие ввести санкции против сирийских властей за использование химического оружия.

"Ясно, что это военное преступление, и я призываю членов Совета Безопасности, которые ранее использовали свое право вето для оправдания того, что оправдать невозможно, изменить свою позицию", - заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

В Брюсселе в среду проходит конференция, на которой 70 стран-доноров обсуждают меры по выделению помощи Сирии. Делегаты намерены увеличить гуманитарную помощь тысячам мирных жителей, застигнутых в зоне боев.