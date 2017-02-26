Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий

 (3)
Lenta.ru
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 15:05
Ученые из Института Броуда и Гарвардского университета выявили мутации, которые способствуют появлению супербактерий — микроорганизмов, устойчивых к различным антибиотикам и вызывающих неизлечимые заболевания. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.
© Shutterstock nuotr.

Изменения в ДНК могут привести к развитию резистентности к антибактериальным препаратам. Например, микроорганизмы могут приобретать гены, отвечающие за расщепление лекарственных молекул и выведение их из клетки. Точечные мутации (затрагивающие один нуклеотид в генах) также могут изменять структуры жизненно важных белков, делая их неуязвимыми к действию антибиотиков.

В своих экспериментах биологи вырастили несколько сотен культур Mycobacterium smegmatis, родственных бактерии, вызывающей туберкулез. Микроорганизмы подвергали воздействию низких концентраций антибиотика, в результате чего погибали наиболее чувствительные к лекарству M.smegmatis. При этом оставались группы микробов-мутантов, резистентных к антибиотикам.

Ученые выяснили, что устойчивость возникла из-за изменений в генах, отвечающих за работу рибосом — органоидов, участвующих в синтезе белков. При этом антибиотики не нарушали их функций и были нацелены на другие компоненты клеток. Поэтому возникшую резистентность нельзя было объяснить развитием неуязвимости рибосом к лекарственным препаратам. Кроме того, мутации также усилили сопротивляемость M.smegmatis к тепловому шоку и другим видам стресса, которые могли бы повредить мембрану бактерии.

По мнению исследователей, обнаруженные изменения могут дать бактерии шанс выжить в среде, где присутствуют различные антибиотики. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей эволюции микроба и развитию устойчивости к высоким концентрациям лекарственных веществ.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

За год в Германии было совершено более 3500 нападений на беженцев

За год в Германии было совершено более 3500 нападений на беженцев
По данным правительства ФРГ, в 2016 году на беженцев и общежития для них в Германии было совершено 3 533 нападения.

В результате наезда на прохожих в Гейдельберге погиб один человек (1)

Vokietijos Heidelbergo mieste vyras automobiliu įlėkė į pėsčiuosius
Автомобиль врезался в толпу на центральной площади Гейдельберга на юго-западе Германии, ранив троих человек. Позже один из них, 73-летний гражданин Германии, скончался в больнице. О его смерти сообщили полиция и прокуратура Гейдельберга.

Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий (3)

Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий
Ученые из Института Броуда и Гарвардского университета выявили мутации, которые способствуют появлению супербактерий — микроорганизмов, устойчивых к различным антибиотикам и вызывающих неизлечимые заболевания. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.

Соратник Марин Ле Пен попал под подозрение прокуратуры (7)

Marine Le Pen
Прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника кандидата в президенты страны Марин Ле Пен.

В Нью-Орлеане пикап врезался в толпу людей (2)

Incidentas Naujajame Orleane
По меньшей мере 28 человек получили ранения в американском Нью-Орлеане: автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей, наблюдавших за костюмированным шествием на празднике Марди Гра.
Facebook друзья
Rambler's Top100