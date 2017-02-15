Раскол после "брексита": готов ли ЕС к реформам?

Существует теория о том, что во времена политической неопределенности и хаоса возникают не только проблемы, но и новые возможности.

Известен также афоризм о том, что никогда не следует давать пропасть понапрасну хорошему кризису - это изречение приписывают самым разным историческим персонажам, от Макиавелли до Уинстона Черчилля.

Можно сказать, что именно в этом духе Европейский парламент обсуждает вопрос о том, как ЕС будет существовать дальше, после выхода из него Британии.

Для большинства депутатов Европарламента результат прошлогоднего июньского референдума, прошедшего в Британии, стал шоком. И многие из них не скрывают, что считают его самоубийственным решением британцев разорвать связи своей страны с одним из основных локомотивов мира и процветания в новейшей истории.

Разумеется, британские евроскептики видят в этом решении совершенно иной смысл и рассуждают о будущем, в котором Британия обретет право определять собственную судьбу и подлинную свободу торговли, отринув мертвую хватку брюссельской бюрократии.

Пройдут годы, а может быть, и десятилетия, прежде чем время поставит точку в этих спорах.

"ЕС больше не дает заметных плодов"

Тем не менее одно последствие "брексита" уже налицо - Европа свыкается с мыслью о том, что ее будущее будет определяться без британского участия.

В теории это должно укрепить позиции европейских федералистов, которые всегда выступали за расширение и укрепление союза, несмотря на возражения Британии против дальнейшей интеграции ценой ограничения национальных суверенитетов.

Такие взгляды полнее всего выражает бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, который возглавляет ныне либеральный блок в Европарламенте и будет представлять эту фракцию на переговорах о "брексите".

В ходе дебатов о будущих реформах в ЕС он заявил: "Союз находится в состоянии кризиса. Европейский союз не может похвастаться большим числом друзей - ни у себя дома, ни за границей".

"Союз больше не дает заметных плодов. Вместо того, чтобы стремиться к сближению внутри ЕС, мы имеем союз, действующий по принципу "слишком мало слишком поздно".

"Вот почему люди недовольны - они видят все эти европейские институты, все эти встречи в верхах, слышат все эти пустые слова, но не видят достаточных результатов", - заявил в ходе дебатов Ги Верхофстадт.

Верхофстадт предлагает целый ряд мер, направленных на излечение этой континентальной болезни, в том числе и ограничение или ликвидация права членов союза отказываться от выполнения коллективных решений. Такая мера вызвала бы противодействие любого британского правительства.

У него есть и другие идеи, как ЕС следует реагировать на "брексит" - например, вывести из Лондона штаб-квартиры двух европейских агентств, Европейской банковской организации и Европейского медицинского агентства.

Осторожность превыше всего

Однако пока подобным радикальным воззрениям на будущее союза хода дано не будет.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс вежливо приветствовал предложения Верхофстадта, но отметил при этом, что большая их часть потребует внесения изменений в основополагающие документы ЕС.

Имеется немало сторонников европейского проекта, которые видят в предложениях Верхофстадта начало своеобразной контрреволюции против тех событий, которые так огорчают их - в том числе "брексита", избрания Дональда Трампа президентом США и роста популярности антиевропейских партий в ряде стран континента.

Однако пока что верх одержит более осторожный и прагматический подход - отчасти из-за того, что в Брюсселе и Страсбурге понимают, что европейские институты и без того находятся под сильным давлением в преддверии переговоров по "брекситу", чтобы решиться еще и на параллельный процесс структурных реформ, на что уйдут годы.

Это возвращает нас к мысли, что каждый кризис является и новой возможностью, которая не должна пропасть втуне. Без сомнения, в Страсбурге есть люди, которые согласны с этим, но похоже, пока там господствует мнение, что в разгар кризиса - а именно так они расценивают "брексит" - самой умной тактикой было бы сначала урегулировать этот кризис, а уж потом начинать думать о будущем.