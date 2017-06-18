Раненый в результате стрельбы в Вирджинии конгрессмен Скалис пошел на поправку

NEWSru.com
воскресенье, 18 июня 2017 г. 10:13
Состояние раненого в результате стрельбы в Вирджинии конгрессмена Стивена Скалиса оценивается как тяжелое, но уже не критическое. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте медицинского центра MedStar.
© AFP / Scanpix

По словам медиков, Скалис накануне перенес еще одну операцию, а сейчас у него наблюдаются признаки улучшения. "Он лучше реагирует и разговаривает со своими близкими", - заявили сотрудники медицинского центра.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по членам конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был тяжело ранен, его госпитализировали.

Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции. Следователи считают, что стрелок Джеймс Ходжкинскон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.

Накануне стало известно, что Ходжкинсон имел целый список потенциальных жертв-республиканцев. Перечень обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен - члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

NEWSru.com
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