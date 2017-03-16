Рада обсудила языковые квоты на украинском ТВ: русского будет меньше

Для местных телерадиокомпаний эта квота должна составить 50%.

Предлагаемые ограничения затронут в основном телепередачи и фильмы на русском языке, одном из двух наиболее распространенных языков на Украине, широко представленном в украинских СМИ.

Ограничения не касаются передач и фильмов не на украинском языке, выпущенных до 1 августа 1991 года. Такие фильмы и передачи нужно будет сопровождать украинскими субтитрами. В этом случае они включаются в квоту телепродукции на украинском.

На прошлой неделе на вручении Шевченковской премии деятелям украинской культуры президент Петр Порошенко призвал к существенному повышению доли украинского языка на национальном телевидении.

В ходе обсуждения законопроекта в Раде депутаты ссылались на принятый в прошлом году закон о квотах на украинские песни на радио. Согласно этому закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток. При этом определен трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно - 25%, 30% и 35%.

Нюансы квот в ток-шоу

Ситуацию с ток-шоу и телепередачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать особым образом. Передача будет считаться украиноязычной, если все ее ведущие говорят по-украински.

В таких передачах возможно использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления гостей и экспертов или трансляция клипа или песни.

Крымско-татарский язык также засчитывается в квоту на украинском языке.

Русский - язык СМИ

Исследование, проведенное в 2016 году украинским гражданским движением "Пространство свободы", показало, что русский язык преобладает на Украине в телеэфире, печатных изданиях, сфере услуг и в украинском сегменте интернета.

На украинском языке в стране издаются менее 35% газет и менее 25% журналов и другой периодики.

В то же время украинский язык доминирует в сфере образования и кинопроката. Например, доля школ, где преподавание ведется на украинском, превышает 91%.

В ходе Всеукраинской переписи населения 2001 года родным русский язык назвали 29,6 % ее участников, в том числе 14,8 % украинцев.

Украинский язык назвали родным 67,5% населения Украины.

Депутатам Рады не хватило голосов для рассмотрения законопроекта о языковых квотах на ТВ по сокращенной процедуре, поэтому в ускоренном порядке, как предлагали некоторые, его принять не удалось.

Если законопроект поддержат во втором чтении и его подпишет президент Порошенко, закон вступит в силу в течение месяца после его опубликования.