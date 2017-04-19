Пять фактов о новом генеральном секретаре ОДКБ Хачатурове

Портал TUT.by собрал пять фактов о генерал-полковнике из Армении, которого смогли утвердить главой ОДКБ лишь с третьей попытки.

Родился в Грузии, служил на Дальнем Востоке и в Беларуси

Юрию Хачатурову 1 мая исполнится 65 лет. Родился он в городе Тетри-Цкаро на юге Грузии. В 22 года с отличием окончил Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище.

Служба забрасывала Хачатурова в разные концы СССР. Он начинал карьеру на Дальнем Востоке, затем в 80-е отучился в академии в Ленинграде, после поработал начштаба ракетных войск и артиллерии танковой дивизии Белорусского военного округа. Здесь же он встретил развал Союза. Уже в 1992 году спецприказом министра обороны Беларуси Хачатуров был откомандирован в распоряжение Министерства обороны Республики Армения, где и служил на командных должностях до недавнего назначения в ОДКБ.

Дважды воевал

Перед отправкой в Беларусь Хачатуров два года (1987−1989) возглавлял штаб ракетных войск и артиллерии в мотострелковой дивизии в Афганистане.

Боевой опыт пригодился в Армении — в боевых действиях на границе республики и Нагорного Карабаха. Вплоть до 2000 года Юрий Хачатуров возглавлял Управление погранвойск Армении. Именно армянские пограничники стояли и стоят на передовой конфликта с Баку из-за регулярных перестрелок.

Когда в 2016 году между сторонами развернулась 4-дневная война, именно Хачатуров по итогам переговоров в Москве с начальником Генштаба Азербайджана подписал соглашение о прекращении огня.

От комвзвода до главы Генштаба

Хачатуров прошел много командных ступенек в своей военной карьере. В СССР он служил в артиллерии. Сначала возглавлял огневой взвод артполка, затем был командиром батареи, замкомандира артиллерийского дивизиона, командиром. Штаб ракетных войск и артиллерии он возглавлял и в БССР, а затем около полугода в независимой Беларуси.

В Армении будущему генсеку ОДКБ довелось руководить мотострелковыми бригадами, армейским корпусом, быть замминистра обороны, возглавлять Генштаб страны. С 2008 по 2010 год генерал Хачатуров возглавлял Объединенный штаб ОДКБ, а с октября 2016 года успел поработать Госсекретарем Совбеза Армении.

Сам критиковал ОДКБ

У Армении исторически сложились непростые отношения с ОДКБ из-за того, что блок не хочет однозначно выступать на стороне Еревана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. В дни прошлогодней апрельской эскалации Хачатуров покритиковал организацию:

— То, что не реагируют члены ОДКБ… конечно, хотелось бы, чтобы они более активны были в этом, но пока, к сожалению, такой серьезной реакции нет. Хотелось бы это слышать, все-таки мы в одном организме, в одной системе безопасности, поэтому надо, чтобы это хотя бы прозвучало. Помощи пока не просим, но поддержку, чисто человеческую поддержку, конечно, хотелось бы иметь.

Теперь, судя по всему, позиция, по крайней мере, секретариата ОДКБ будет более четкой.

Назначен не с первой попытки

Кандидат Еревана на пост Генсека ОДКБ должен был быть утвержден еще осенью 2016 года. Но сначала саммит ОДКБ пропустил из-за болезни президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А в декабре на саммит не приехал Александр Лукашенко из-за конфликта с Россией. В итоге Бордюжа был вынужден, уходя на пенсию, передать должность временному и. о. Валерию Семерикову.

В Армении была популярной версия, что и Минск, и Астана на самом деле были против этого назначения, потому что не хотят портить отношения с Азербайджаном. Такие же аргументы звучали и от американского агентства Stratfor. Непонятно, правда, как могло помочь затягивание одобрения кандидатуры Хачатурова, если должность генсека должна была все равно перейти к Армении по ротации.