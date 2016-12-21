Путину предложили вручить Нобелевскую премию мира

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Lenta.ru
среда, 21 декабря 2016 г. 09:13
Руководитель французского Центра политических и международных отношений Фабьен Боссар выдвинул кандидатуру президента России Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА Новости.
© Sputnik

"Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом", — заявил Боссар агентству.

Как пояснил политолог, в письме, которое он направил в Нобелевский комитет, он указал, что Путин заслуживает награды за миротворческие усилия. По словам Боссара, он рассчитывает на поддержку кандидатуры российского президента со стороны других экспертов и политиков.

В октябре президент Венесуэлы Николас Мадуро говорил о намерении учредить собственную премию мира имени бывшего главы государства Уго Чавеса. Первым лауреатом, по его словам, должен стать Путин.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года, ее присуждают лицам или организациям, которые, по мнению Нобелевского комитета, внесли выдающийся вклад в укрепление мира. Награду получил, в частности, президент США Барак Обама — с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

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