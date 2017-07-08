Путин пошутил над опоздавшим на переговоры Макроном

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Lenta.ru
суббота, 8 июля 2017 г. 18:24
Президент России Владимир Путин пошутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, опоздавшим на двусторонние переговоры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
© AFP / Scanpix

Французский лидер принес извинения и пояснил, что задержался, обсуждая вопросы по климату. ”Надеюсь, что теперь климат будет лучше”, — в шутку ответил Путин, приняв извинения. По информации Reuters, президент России прождал Макрона около 20 минут.

Переговоры глав двух государства прошли в субботу, 8 июля, на полях саммита ”Большой двадцатки” в Гамбурге. Путин и Макрон, в частности, констатировали активизацию экономических связей между странами и заявили о росте товарооборота. Также стороны выразили приверженность договоренностям, достигнутым во время визита Путина во французскую столицу в мае.

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В июне этого года на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер с юмором воспринял опоздание китайской делегации. Одиноко сидящего напротив Си Цзиньпина Путин назвал ”одним бойцом”.

Российский президент также иногда задерживается перед началом мероприятий. Например, он дважды опаздывал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Первый раз произошел 15 декабря прошлого года, когда Путин на два часа позже запланированного прибыл в Японию из-за рабочего графика. Второй раз — 7 июля на саммите G20. В связи с затянувшейся беседой с американским лидером Дональдом Трампом Абэ прождал президента России около часа. Путин принес заявления, а японский премьер заверил, что относится к произошедшему с пониманием.

Lenta.ru
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