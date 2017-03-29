Путин одобрил ограничение прав СМИ на трансляцию из зала суда

Подписанный президентом РФ законопроект предусматривает, что журналисты смогут вести трансляции заседаний только после разрешения суда и с мест, определенных судьей.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий права СМИ на трансляции из зала суда. Документ во вторник, 28 марта, был опубликован на портале правовой информации.

Отныне вести трансляции можно будет только с разрешения суда и с конкретных мест, указанных журналистам. Законопроект также запрещает трансляции с заседаний на стадии досудебного производства. Поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Для текстовых трансляций ограничений по-прежнему не будет, заявила изданию "Медиазона" заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

До того, как законопроект подписал Путин, его одобрили депутаты Госдумы. Юрист правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов назвал документ "самым репрессивным в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время".

По словам адвоката, законопроект предусматривает возможность вывести из зала суда журналистов, ведущих трансляцию без разрешения, и обвинить их в неуважении к суду.