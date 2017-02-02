Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе

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NEWSru.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 19:35
Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины в обострении конфликта в Донбассе. "Что касается сегодняшнего обострения, то мы зафиксировали, что оно началось, и позиция наша известна, спровоцировали с украинской стороны", - сказал Путин, которого цитирует "Интерфакс".
© AP/Scanpix

По словам президента РФ, эскалация ситуации обусловлена желанием украинских властей добиться финансовой поддержки от некоторых стран Запада. "Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии", - высказал свое предположение Путин.

По поводу хронологии развития последних событий президент РФ сказал следующее: "В пятницу на прошлой неделе по сути начались боевые действия, украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением, на 200 м. В воскресенье они были выбиты".

На совместной пресс-конференции в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин заявил, что по его мнению сегодняшняя украинская власть не готова к реализации Минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения.

По замечанию президента РФ, "этому тоже способствовало бы развитие конфликта". Владимир Путин дал понять, что "здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, и наоборот, сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять Минские соглашения".

Он также выразил надежду на то, что некие силы внутри самой Украины не дадут ситуации развиться "по наихудшему сценарию". "Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять Минские соглашения", - подчеркнул президент.

В свою очередь Виктор Орбан заверил, что Венгрия заинтересована в стабильности на Украине и выступает за безоговорочное выполнение Минских соглашений. "Венгрия заинтересована в том, чтобы Минские соглашения безоговорочно были выполнены. Мы никакого другого решения не видим. Венгрия своими скромными средствами делает все возможное для того, чтобы Минские соглашения были выполнены", - цитирует слова венгерского премьера ТАСС.

Политик отметил, что реализация Минских соглашений, в частности, положительно повлияет на положение национальных меньшинств на Украины. "Дискуссии, которые ведутся сейчас в отношении языка обучения на Украине, идут далеко не на благо венгерскому меньшинству", - напомнил он.

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