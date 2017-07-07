Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. Главы государств пожали друг другу руки. Видео опубликовала пресс-служба Федерального правительства Германии.



Ранее Трамп написал в своем твиттере, что с нетерпением ожидает все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе и встречу с Владимиром Путиным.

В пятницу, 7 июля, в Гамбурге начался саммит G20. Путин прилетел в Германию ночью, все остальные лидеры приехали в город проведения саммита заранее.





