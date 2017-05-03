Путин и Трамп поговорили по телефону

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NEWSru.com
среда, 3 мая 2017 г. 08:40
Вечером 2 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© DELFI montažas / Scanpix

"Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", — подчеркивается в сообщении.

Там уточняется, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

"Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове.Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", — сказано на сайте Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге.

Беседа носила деловой и конструктивный характер, подытожила пресс-служба Кремля.

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президенты обсудили борьбу с исламистами на Ближнем Востоке и кризис на Корейском полуострове.

NEWSru.com
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