Путин и Трамп поговорили по телефону

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bbcrussian.com
суббота, 28 января 2017 г. 23:49
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу провели телефонные переговоры - первые с момента вступления Трампа в должность главы государства.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© AFP/Scanpix

Подробности беседы пока не сообщаются.

Телефонные переговоры, которые президент США вел из Овального кабинета, проходили в присутствии ведущих советников Трампа.

При разговоре присутствовали вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и политический советник президента Стивен Бэннон.

Темы разговора

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, восстановление двусторонних торгово-экономических связей, иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине и ряд других тем.

Как отметили в Кремле, президенты высказались за налаживание координации российских и американских действий в борьбе с запрещенной в России и многих других странах экстремистской группировкой "Исламское государство".

Как сообщается, стороны подчеркнули "важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений".

Путин и Трамп договорились поддерживать регулярные контакты и проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

В заявлении Кремля ничего не говорится о проблеме американских санкций в отношении России, которая, как предполагали некоторые СМИ, могла стать одной из тем этого разговора.

"Обсуждать санкции рано"

Разговору Трампа с Путиным предшествовала 45-минутная телефонная беседа американского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российский президент - один из пяти зарубежных лидеров, с которыми Трамп проводит в субботу телефонные переговоры.

Путин и Трамп ранее уже говорили по телефону, но это было еще до инаугурации Дональда Трампа, когда российский президент поздравил его с победой на ноябрьских выборах.

Некоторые СМИ ранее предположили, что в ходе телефонного разговора Трамп может даже сообщить Путину о снятии американских санкций.

Однако в пятницу в ходе совместной с британским премьером пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано обсуждать санкции, введенные в отношении Москвы его предшественником.

При этом он подчеркнул, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и на совместную с Россией борьбу с терроризмом.

"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал на пресс-конференции Трамп. - Это возможно. Возможно, этого и не случится. Посмотрим, что будет".

Британский премьер Тереза Мэй в свою очередь отметила тогда, что будет настаивать на сохранении санкций против России до выполнения Москвой Минских соглашений.

Пророссийский кандидат?

Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом. Он открыто выступал за нормализацию отношений с Россией. Кремль также высказывал надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Трамп и Путин заочно обменивались комплиментами, однако впоследствии оба президента заявили журналистам, что лично не знакомы и вообще мало что знают друг о друге.

При этом Москва отрицала, что уже тогда считала Трампа более удобным для себя кандидатом на пост президента США, отмечая, что готова сотрудничать с новым американским лидером вне зависимости от того, кто победит на выборах.

Тем не менее многие в США считают, что Трамп действительно был для Москвы предпочтительным кандидатом, поскольку его соперница Хиллари Клинтон, напротив, делала крайне резкие заявления о внешней политике России.

Незадолго до инаугурации Трампа в прессе также появилась информация, согласно которой Путин мог стать первым зарубежным лидером, встретившимся с новым президентом США.

Однако обе стороны опровергли эту информацию, а в Кремле заявили, что первая встреча Путина с Трампом состоится в лучшем случае через несколько месяцев.

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