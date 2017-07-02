Противники однополых браков готовят жалобы в конституционный суд ФРГ

Иски намерены подать представители минимум двух партий. Высший суд Германии ожидает одно из самых сложных разбирательств.

Противники "брака для всех" готовят жалобу в Федеральный конституционный суд Германии. Об этом заявили представители как минимум двух партий: Христианско-демократического союза (ХДС) и "Альтернативы для Германии" (АдГ).

В правящей ХДС это подтвердили сразу несколько ключевых политиков. "Встал вопрос, является ли "брак для всех" допустимым с точки зрения конституции. Я уверен, что иск будет подан", - заявил в субботу 1 июля глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер.

В свою очередь глава МВД Томас де Мезьер, который также является депутатом парламента от ХДС, заявил газете Bild, что допускает успех такого иска. "Я голосовал против закона, ведь, как юрист, я считаю, что для него необходимо изменение Основного закона ФРГ", - отметил де Мезьер. По его мнению брак - это союз между мужчиной и женщиной.

Позиция конституционного суда неоднозначна

Подать иск в конституционный суд собирается и политический противник ХДС - партия "Альтернатива для Германии". Об этом газете Bild заявил кандидат-одномандатник в бундестаг от АдГ Александр Гауланд. "Брак между людьми одного пола создает путаницу, которая наносит вред обществу", - отметил Гауланд.

Сторонники подачи иска указывают на тот факт, что чуть больше десяти лет назад конституционный суд дал четкое определение брака как союза между мужчиной и женщиной. С другой стороны, высший суд страны уже определял неравенство между браком и "зарегистрированным партнерством" гомосексуалов как дискриминацию.

В случае необходимости изменения конституции потребуется две трети голосов бундестага и бундесрата. У сторонников "брака для всех" поддержка чуть меньше: в пятницу 30 июня за него проголосовали 393 депутата (около 64 процентов всех голосов), против - 226.