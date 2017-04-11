Против посольства РФ в Берлине планировался теракт

 (2)
Deutsche Welle
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:25
Марокканец, задержанный полицией в общежитии для беженцев Лейпциге, планировал террористическое нападение на посольство России в Берлине. Об этом сообщила во вторник, 11 апреля, в прокуратура города Дрезден.
© AFP/Scanpix

Как передает dpa, c 8 апреля 24-летний марокканец находится под стражей. Его подозревают в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Прокуратура считает, что "потенциальной целью было посольство России в Берлине". Кроме того, задержанный может быть ответственен за угрозы устроить взрыв в профессиональном училище в Борсдорфе близ Лейпцига.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в немецких органах безопасности, что задержанный планировал влиться в толпу во время одной из акций протеста перед диппредставительством России, расположенным в центре Берлина на улице Унтер ден Линден и устроить теракт.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Госдуме РФ снова предложили разрешить полиции стрелять по толпе (4)

Rusijos policija
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу РФ законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса (1)

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса
Сотрудники авиакомпании United Airlines грубо сняли пассажира с рейса. Глава авиакомпании Оскар Муньос заявил, что сотрудники действовали строго по инструкции во время инцидента, в ходе которого пассажира силой вытащили из самолета.

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: "С нас хватит" (24)

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: С нас хватит
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" на встрече в Италии не смогли договориться о введении санкций против России и Сирии после химической атаки в Идлибе, но продемонстрировали общее ужесточение тона по отношению к Кремлю.

Премьер Украины: передадим России за газ "Тимошенко вместо денег" (14)

Volodymyr Groisman
В случае проигрыша "Нафтогазом Украины" разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Киев "передаст [России Юлию] Тимошенко вместо денег", заявил на пресс-конференции в Киеве украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России (20)

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России
Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.
Facebook друзья
Rambler's Top100