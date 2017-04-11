Против посольства РФ в Берлине планировался теракт

Марокканец, задержанный полицией в общежитии для беженцев Лейпциге, планировал террористическое нападение на посольство России в Берлине. Об этом сообщила во вторник, 11 апреля, в прокуратура города Дрезден.

Как передает dpa, c 8 апреля 24-летний марокканец находится под стражей. Его подозревают в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Прокуратура считает, что "потенциальной целью было посольство России в Берлине". Кроме того, задержанный может быть ответственен за угрозы устроить взрыв в профессиональном училище в Борсдорфе близ Лейпцига.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в немецких органах безопасности, что задержанный планировал влиться в толпу во время одной из акций протеста перед диппредставительством России, расположенным в центре Берлина на улице Унтер ден Линден и устроить теракт.