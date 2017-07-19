Протесты в Польше вынудили президента пойти на попятную

После акций протеста в минувшие выходные президент предложил оформить новые правила по формированию Национального совета по юстиции так, чтобы назначения не могли пройти силами только проправительственных депутатов.

Речь идет об органе, надзирающем за всеми судами страны. Его до сих пор контролировали представители юридического сообщества.

В субботу парламент одобрил изменения, которые передают право формирования совета по юстиции парламенту, а его контролирует правительственная партия "Закон и справедливость". Оппозиция убеждена, что это нанесло бы новый удар по независимости судебной власти.

Волна протестов

В воскресенье тысячи поляков, недовольных этим, вышли на демонстрации протеста в Варшаве, Кракове, Познани и других крупных городах. С началом недели к осуждению законопроекта присоединились европарламентарии, правозащитники и ОБСЕ. Руководитель Европарламента Антонио Тажани заявил, что изменения ослабят независимость польского суда и подорвут принцип разделения властей, и призвал президента Польши предотвратить это.

Никто не ожидал, что президент Польши Анджей Дуда, выходец из этой же партии "Закон и справедливость", прислушается к этим призывам - в конфликт с европейскими структурами Польша вступает не впервые и до сих пор готовности уступать не обнаруживала.

Однако во вторник Дуда предложил дополнить законопроект новой нормой, требующей назначать кандидатов тремя пятых депутатских голосов. При нынешнем раскладе в Сейме это вынуждает партию власти искать сторонников среди других фракций и, теоретически, не позволяет превратить Национальный совет по юстиции в орган, полностью лояльный правительству.

Польская оппозиция заявила, что это шаг в правильном направлении, но это - лишь один из трех законопроектов в судебной сфере, вызвавших протесты.

Второй закон, одобренный парламентом, дает министру юстиции полномочия по назначению главных судей в окружных и апелляционных судах страны. На прошлой неделе внезапно появился еще один законопроект - о новой реформе Конституционного суда страны. В нем предлагается радикально обновить состав КС и наделить министра юстиции правом сместить большую часть членов Конституционного суда и назначать других, оставив на своих местах судей, уже назначенных правительством два года назад.

Парламент начал обсуждение во вторник под усиленной охраной и под аккомпанемент криков "позор", доносившихся с улицы. Не сдерживали эмоций и оппозиционные депутаты: когда спикер парламента начал заседание, они скандировали "трусы!". Представитель крупнейшей оппозиционной фракции, "Гражданской платформы", призвал начать заседание во вторник с минуты молчания, "потому что сегодня, 18 июля, наша демократия, по сути, умерла".

Теперь польский президент заявил, что подпишет этот законопроект, только если депутаты согласятся с предложенными изменениями по формированию Совета по юстиции.

Суд плохой, элитарный

Объясняя необходимость реформы надзора за судами, представители правительства не раз заявляли, что новации должны очистить юриспруденцию от коррупции и положить конец закрытой элитарной системе назначений на судебные посты.

Министр юстиции Збигнев Зибро уверен, что до сих пор порядок назначения судей был недемократичным.

"Мы хотим покончить с корпоратизмом и открыть доступ кислороду демократии. Польша - демократия, основанная на главенстве закона. Это не страна, где должны править судьи", - сказал он недавно.

Правящая партия заявляет, что судейская прослойка - закрытая каста, мало озабоченная благополучием простых поляков. Критики правительства видят в таких заявлениях чистый популизм. Если и так, то популизм работает - социологи отмечают, что эти аргументы избиратели принимают.

"У простого поляка такие заявления находят поддержку, потому что он сталкивается с судебной системой, а она работает не очень хорошо, - говорит политолог Петр Козаржевский. - Но ее основная проблема - не в том, что она слишком независима, а в том, что технически она не всегда эффективно работает, решения выносятся годами. Причина низкой эффективности судебной системы - не в том, что над ней нет политического контроля".

"Есть стандарты независимости судов от исполнительной власти, - говорит Марек Щивец, бывший депутат Европарламента от Польши. - Это одна из главных проблем в переменах, которые предлагает польское правительство. В моей стране был какой-то опыт отношений между судами и министром юстиции, теперь это все изменяется. Нет преемственности людей и преемственности институтов. Никто не будет знать, где какие отношения. До сих пор имели конституцию, законы и независимые законы. А теперь есть влияние правительства, и никто не знает, какими будут решения суда. Это не помогает стране, не помогает людям и не помогает бизнесу".

Реформы судебной системы правящая партия "Закон и справедливость" проводит давно и не впервые говорит о том, что, получив народный мандат на формирование правительства, должна иметь влияние и на судебную систему. Критикам кажется, что это как раз недопустимо, ибо нарушает принцип отделения судебной власти от исполнительной.

"Национальный совет юстиции - орган, прописанный в польской конституции, организация, на которую возложена защита независимого судейства. Это значит, что суд сможет противостоять решению парламентского большинства. "Закон и справедливость" отнимает у юристов эту независимость и сажает в этот орган своих людей, которые будут следовать партийной линии. Этого нельзя допустить", - заявляла доцент школы права университета в Бонне Анн Сандерс, которую цитировала "Немецкая волна".

Критика не впервые

Инициатива президента Польши по модификации одного из спорных законов, вероятно, на какое-то время ослабит критику органов ЕС, но не остановит ее вообще. Еврокомиссия - исполнительный орган ЕС - уже давно критикует польское правительство за усиление своей власти с отходом от демократических принципов. У Польши есть даже сомнительное достижение - в прошлом году она стала первой страной, получившей официальное предупреждение от Еврокомиссии за нарушение принципа верховенства права.

Поводом стали предыдущие новации в обустройстве Конституционного суда: вскоре после прихода к власти в октябре 2015 года, невзирая на шквал критики внутри страны, правительство Беаты Шидло заменило пятерых судей в КС и увеличило кворум при вынесении решений до 13 из 15 голосов.

Строгие заявления из Брюсселя и других европейских столиц не изменили подхода новых польских властей. Без конкретных последствий остались и предупреждения европейских органов, связанные с принятым в январе 2016-го законом о государственных СМИ Польши.

Правительство получило право назначать и снимать главных редакторов государственного радио и телевидения. Произошло этого после того, как партия "Закон и справедливость" обвинила журналистов в том, что в ходе предвыборной кампании ее преднамеренно очерняли.

В спорах Варшавы с Брюсселем стала очевидной и позиция Венгрии, которая заявила, что не подпишется под какими-либо санкциями в отношении своего северного соседа. Многие уверены, что даже если долгие, многоступенчатые процедуры, предваряющие голосование по никогда еще не применявшейся Седьмой статье устава ЕС (о приостановлении права голоса для страны-члены Евросоюза) дойдут до решающего заседания, Будапешт, вероятно, проголосует против наказания Варшавы.

Правительство Виктора Орбана предполагает, что братья-поляки не останутся в стороне, если в похожей беде окажется его страна, которую в Европе критикуют за жесткие законы в отношении НКО, прямое несогласие с политикой Европы в отношении беженцев и попытки закрыть либеральный Центрально-европейский университет в Будапеште.

Пока что, подчеркивает Петр Козаржевский, правительство в Варшаве поощряет достаточно распространенное в Польше представление о том, что руководящие органы ЕС преследуют свои интересы и многими своими действиями даже вредят Польше. "Если в этой ситуации Брюссель предпримет какие-то решительные шаги, не факт, что это приведет к желательным политическим последствиям в Польше, а не сплотит народ вокруг партии "Закон и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского".