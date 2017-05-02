Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие

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bbcrussian.com
вторник, 2 мая 2017 г. 08:40
По меньшей мере трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими во время первомайской демонстрации в Париже, сообщили местные власти.
Tarptautinės darbo dienos demonstracija Paryžiuje
© AFP / Scanpix

"Люди в масках бросали различные предметы и коктейли Молотова в полицию", - цитирует агентство AFP сообщение полиции. В результате на одном из полицейских загорелась форма, он получил серьезные ожоги. Пострадали также еще двое полицейских. Сообщается, что полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Столкновения начались возле площади Бастилии в Париже, когда шествие, организованное тремя профосоюзами, направлялось к соседней площади. В какой-то момент несколько протестующих подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен картонный макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

Правый популист Марин ле Пен, которая отошла от руководства "Национального фронта" после первого тура выборов, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании, написала в "Твиттере": "Это как раз то самое безобразие, которое я не хочу видеть на наших улицах". По некоторым данным, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Демонстрация проходила в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Власти задействовали 9000 полицейских для поддержания порядка в столице Франции.

1 мая - традиционный день демонстраций, во время которых часто случаются беспорядки. Некоторые профсоюзы и левые активисты хотели превратить 1 мая в день солидарности против "Национального фронта", как это случилось в 2002 году, когда тогдашний глава партии Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
© AFP / Scanpix
Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
© AP / Scanpix


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