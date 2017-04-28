Протестующие захватили парламент Македонии

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bbcrussian.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 08:37
В столице Македонии Скопье толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.
© AP / Scanpix

Протестующие выступают против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

За кандидатуру Джафери проголосовали социал-демократы и этнические албанские партии - 62 из 120 депутатов Собрания (парламента). Этого оказалось достаточно для избрания Джафери спикером - ему нужно было получить больше половины голосов.

Штурм парламента устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николая Груевского.

Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний. Некоторые из них были в масках. Свидетели штурма видели битое стекло на полу в парламенте и следы крови в коридорах.

Помимо Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, пострадал парламентарий-албанец Зиядин Села.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.

Операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента, проводило спецпоздразделение МВД Македонии.

Пострадавший в ходе штурма лидер социал-демократов Заев создал в парламенте коалицию с этническими албанскими партиями, но его попытки сформировать правительство заблокировал президент страны Георге Иванов.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы Социал-демократического союза Заева предполагает изменения в конституции Македонии, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского меньшинства.

Вечером после нападения на парламент Иванов выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

"Депутаты парламента наиболее ответственны за возвращение к конституционному и законному порядку и соблюдению регламента, который был сегодня нарушен. Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отдавать отчет в последствиях, к которым они приводят", - сказал македонский президент.

Штурм парламента страны осудили за рубежом.

"Мы осуждаем насилие в самых сильных выражениях", - говорится в заявлении посольства США в Македонии, опубликованном в "Твиттере". - Это несовместимо с демократией и не является приемлемым способом разрешения разногласий".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, написал в "Твиттере", что был потрясен атакой на парламент. "Все стороны должны уважать демократический процесс и вести диалог, а не насилие", - отметил он.

"Насилию не место в парламенте. прокомментировала штурм Собрания комиссар Европейского союза Йоханнес Хан.

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