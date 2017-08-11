Прошедший год оказался самым жарким за всю историю наблюдений

Температура выросла на 0,45-0,56 градуса по сравнению со средним показателем, который фиксировался с 1981 по 2010 год. Экологи связывают это с продолжающимся глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо.

Кроме того, средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня, превысив показатель 2015 года на 0,01-0,03 градуса. Уровень мирового океана также поднялся до рекордной отметки. В общей сложности этот показатель вырос на 82 мм с 1993 года, когда его начали фиксировать с помощью спутниковых технологий.

Наряду с этим, участились тропические циклоны по сравнению со средним показателем за период с 1981 по 2010 год. Концентрация парниковых газов в атмосфере в минувшем году также достигла максимального уровня.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое предполагает общемировые усилия по борьбе с глобальным потеплением.