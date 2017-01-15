Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом

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Deutsche Welle
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:25
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косова.
© Scanpix

После 18-летнего перерыва Сербия собиралась возобновить железнодорожное сообщение с Косово, что послужило причиной нового обострения между двумя странами. Утром в субботу, 14 января, с центрального вокзала Белграда отправился окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках, а внутри украшены изображениями икон из косовских сербско-православных монастырей.

Состав должен был доехать до города Косовска-Митровица на севере Косова, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александр Вучич распорядился остановить его перед границей. Премьер заявил, что таким образом пытался предотвратить столкновения, поскольку, по его словам, албанская полиция стянута к границе с оружием и бронетехникой.

Ранее в тот же день президент Косова Хашим Тачи призвал Белград остановить поезд, угрожающий суверенитету его страны. Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахири заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.

Deutsche Welle
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Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом (27)

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косова.
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