Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом

Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косова.

После 18-летнего перерыва Сербия собиралась возобновить железнодорожное сообщение с Косово, что послужило причиной нового обострения между двумя странами. Утром в субботу, 14 января, с центрального вокзала Белграда отправился окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках, а внутри украшены изображениями икон из косовских сербско-православных монастырей.

Состав должен был доехать до города Косовска-Митровица на севере Косова, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александр Вучич распорядился остановить его перед границей. Премьер заявил, что таким образом пытался предотвратить столкновения, поскольку, по его словам, албанская полиция стянута к границе с оружием и бронетехникой.

Ранее в тот же день президент Косова Хашим Тачи призвал Белград остановить поезд, угрожающий суверенитету его страны. Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахири заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.