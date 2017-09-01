Губерта Цафке обвиняют в пособничестве в убийстве 3 681 человека в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау в августе-сентябре 1944 года.

Начало процесса против бывшего санитара Освенцима откладывалось несколько раз из-за состояния здоровья подсудимого.

Сторона обвинения собиралась доказать, что сотрудники подразделения, в котором служил Цафке, отвечали за работу газовых камер и брали кровь у госпитализированных женщин-заключенных.

По словам прокуроров, ссылающихся на результаты медицинского освидетельствования, страдающий слабоумием Цафке "не сможет выдержать суд". Представитель суда сказал, что "ответчик больше не может разумно оценивать свои интересы".

Адвокаты Цафке заявили, что их подзащитный плохо себя чувствует, у него высокое давление и мысли о суициде.

По оценкам историков, в Освенциме погибли свыше миллиона человек, большинство из них были европейскими евреями.

Представитель региональной прокуратуры Стефан Урбанек сказал в интервью агентству "Франс пресс", что "теперь степень слабоумия у подсудимого достигла такой степени, что он не может больше в суде и за его пределами разумно оценивать свои интересы или последовательно давать показания".

Адвокат двух со-истцов, сыновей женщины, убитой в Освенциме, согласился с тем, что прекращение дела в отношении Цафке будет отвечать букве закона.

Роль Цафке в Освенциме

Бывший врач СС в течение нескольких недель служил в медицинском подразделении в лагере смерти Освенцим в оккупированной нацистами Польше летом 1944 года.

Губерт Цафке отрицает обвинения в пособничестве убийству заключенных и утверждает, что лечил только раненых солдат и членов СС.

Польский суд приговорил его к четырехлетнему тюремному заключению после войны, он был освобожден в 1951 году.

Но во время первого допроса немецких прокуроров в 2014 году он отрицал, что работал в Освенциме.

Позднее он признался в том, что был там, но сказал, что не знал о газовых камерах и крематориях до окончания войны.

Еврейская девочка Анна Франк прибыла в Освенцим как раз в тот период, когда там служил Цафке. Она умерла в другом лагере Берген-Белзен незадолго до того, как его заключенные были освобождены военнослужащими британской армии в 1945 году.

Судебное разбирательство в отношении Цафке, который вступил в СС в 19 лет, было приостановлено в октябре прошлого года после обвинений в предвзятости судей.