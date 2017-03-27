Прокуратура Южной Кореи требует ареста экс-президента

"Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления", - говорится в заявлении прокуратуры.

Сторона обвинения также отмечает что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах".

"Это вызывает серьезные вопросы", - отмечается в документе.

Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинства обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения улик в будущем.

Из документа неясно, направили ли прокуроры запрос на выдачу ордера на арест бывшего президента в суд центрального района Сеула. Представители суда также пока не давали комментариев. Японское агентство Киодо при этом сообщает, что запрос на арест Пак Кын Хе направлен в суд.

В чем обвиняют бывшую главу государства

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.

Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.

Также в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Ччве Сун Силь - это близкая подруга Пак Кын Хе.

Утверждалось, что Ччве Сун Силь, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.

По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов.

Также следователи обнаружили находящиеся в собственности семьи Чхве активы общей стоимостью около 236 млн долларов. Однако следствие не утверждает, что все эти активы были приобретены незаконно.

Пак злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах вице-президента и фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, считает следствие. В частности, по его версии, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам. Подобных эпизодов в материалах расследования несколько.

Пак Кын Хе также обвиняют в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек. Среди них Ли Чжэ Ён и Ччве Сун Силь.

10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту от 9 декабря, который ей объявил парламент. Таким образом Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.

И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом.

"Было бы несправедливо не добиваться ее (президента - Русская служба Би-би-си) ареста, поскольку ее сообщница Чхве Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давали взятки, все были задержаны", - говорится в заявлении прокуратуры.