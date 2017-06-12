Прокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы

newstes.ru
понедельник, 12 июня 2017 г. 12:50
В пятницу вечером прокуратура Южной Каролины обнародовала видеозаписи, на одном из которых серийный убийца признается в семи убийствах, а на втором - полицейские освободили его жертву. Женщина провела в металлическом контейнере два месяца.
© Stopkadras / Youtube

В прошлом месяце Тодд Кохлепп признал себя виновным в убийстве семерых человек. Кроме того, он рассказал, что держал Калу Браун внутри металлического контейнера после убийства ее бойфренда Чарли Карвера. Преступник также признал себя виновным в изнасиловании Браун, пишет newstes.ru

На видео, обнародованном сотрудниками правоохранительных органов, видно, что Браун прикована большой цепью, которая была у нее на шее. Также на земельном участке стражи порядка обнаружили три тела.

newstes.ru
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