Прокуратура Украины сочла изменой призыв депутата отдать Крым в аренду России

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bbcrussian.com
среда, 22 февраля 2017 г. 10:17
Украинские следственные органы возбудили в отношении депутата Верховной рады страны Андрея Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе и разногласий с Москвой по поводу аннексированного Россией Крыма.
© DELFI / Artūras Morozovas

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, депутат, находясь за пределами Украины, "по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену".

По его мнению, Артеменко помог России вести подрывную деятельность против Украины, призвав передать в аренду территорию Крыма, "которая в соответствии с конституцией и законами Украины является неотъемлемой частью государства". Луценко не объяснил, как именно передача территории Украины во временное пользование другому государству противоречит статусу этой территории как неотъемлемой части Украины.

Ранее стало известно, что Радикальная партия Олега Ляшко, которую представлял в Верховной раде Артеменко, уже исключила его из состава своей фракции.

О плане урегулирования украинского конфликта, предложенном Артеменко администрации нового президента США Дональда Трампа, ранее сообщила газета New York Times. Она также изложила содержание этого плана.

По данным издания, Артеменко предлагал провести общеукраинский референдум и вынести на него вопрос о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Также он утверждал, что у него есть доказательства причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции.

Газета утверждала, что свой план депутат передал Майклу Флинну — советнику Трампа по национальной безопасности. Флинн был отправлен в отставку, когда выяснилось, что в разговоре с российским послом в США он поднял темы, обсуждать которые он не имел полномочий.

Украинская сторона от плана Артеменко открестилась. Посол страны в США Валерий Чалый сказал, что этот план противоречит конституции Украины, а Артеменко не был уполномочен вступать в какие-либо переговоры с американской стороной от имени своей страны.

Россия также восприняла содержание документа без энтузиазма. Министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия считает Крым собственной территорией и, соответственно, не видит смысла ее арендовать.

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