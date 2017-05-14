Прокуратура Украины назвала обстрел Авдеевки терактом

«Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области», — написала Сарган на своей странице в фэйсбук.

В самопровозглашенной ДНР опровергли обстрел Авдеевки.

«Обстрел Авдеевки — очередная провокация по команде командующего ОТГ Донецк с привлечением 72 отдельной механизированной бригады, „Правого сектора“ (запрещена в России — Дождь) и Национальной гвардии Украины», — сказал журналистам представитель силового ведомства ДНР, слова которого приводит «Интерфакс».

Президент Украины Петр Порошенко также сообщил на своей странице в фэйсбук, что отменил посещение финала «Евровидения» из-за обстрелов Авдеевки.

Агентство УНИАН ранее сообщило, что в субботу около 19.00 по местному времени при артиллерийском обстреле жилых кварталов Авдеевки погибли четверо мирных жителей погибли и один получил тяжелое ранение.