Прокуратура Украины назвала обстрел Авдеевки терактом

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 14 мая 2017 г. 14:20
Прокуратура Украины назвала терактом обстрел Авдеевки в Донецкой области, в результате которого погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
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© Reuters/Scanpix

«Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области», — написала Сарган на своей странице в фэйсбук.

В самопровозглашенной ДНР опровергли обстрел Авдеевки.

«Обстрел Авдеевки — очередная провокация по команде командующего ОТГ Донецк с привлечением 72 отдельной механизированной бригады, „Правого сектора“ (запрещена в России — Дождь) и Национальной гвардии Украины», — сказал журналистам представитель силового ведомства ДНР, слова которого приводит «Интерфакс».

Президент Украины Петр Порошенко также сообщил на своей странице в фэйсбук, что отменил посещение финала «Евровидения» из-за обстрелов Авдеевки.

Агентство УНИАН ранее сообщило, что в субботу около 19.00 по местному времени при артиллерийском обстреле жилых кварталов Авдеевки погибли четверо мирных жителей погибли и один получил тяжелое ранение.

Телеканал "Дождь"
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