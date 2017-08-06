Прокуратура Украины хочет допросить Scooter за концерт в Крыму

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bbcrussian.com
воскресенье, 6 августа 2017 г. 11:36
Прокуратура Украины собирается вызвать на допрос немецкую техно-группу Scooter, которая приехала с концертом на аннексированной Россией полуостров Крым.
"Scooter"
© DELFI / Rafael Achmedov

"Прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее против музыкантов было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Уголовного кодекса Украины.

Группа отыграла концерт в Севастополе на фестивале ZBFest в пятницу, 4 августа.

"Scooter незаконно прибыли в Крым несмотря на наши предупреждения. Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру и компании", - прокомментировал новости о перемещениях немцев посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере".

До выступления солист коллектива Эйч Пи Бакстер утверждал, что группа находится вне политики.

"Очень аполитично", - с сарказмом написал посол Украины в Германии, отметив, что Бакстера встретили в аэропорту три российских федеральных телеканала.

После концерта лидер немецкого коллектива поблагодарил крымских фанатов за поддержку.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

Тогда же Киев открыл список граждан России, которым запрещен въезд на Украину.

В него вошли певцы Иосиф Кобзон и Олег Газманов, певица Лолита Милявская, актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, режиссер Никита Михалков и другие.

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