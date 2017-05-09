Прокуратура Турции потребовала для Гюлена 3623 пожизненных срока

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bbcrussian.com
вторник, 9 мая 2017 г. 16:25
Турецкие прокуроры потребовали приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке военного переворота, к 3 623 пожизненным заключениям и еще к 2 923 годам тюрьмы.
Fethullah Gulenas
© AP / Scanpix

Как передает турецкое издание Hurriyet, обвинение также потребовало назначить Гюлену штраф, эквивалентный 2,2 млн суток тюремного заключения.

В общей сложности Гюлен фигурирует как главный подозреваемый в 22 уголовных делах, возбужденных в Турции после попытки путча в июле 2016 года.

Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его главным оппонентом.

В прошлом он был соратником Эрдогана, ныне ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

После неудавшейся попытки государственного переворота в июле 2016 года Эрдоган назвал Гюлена главным заговорщиком.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к заговору. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Сразу после путча турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты лишились своих постов из-за подозрений в поддержке Гюлена. Были закрыты более двух тысяч организаций, арестованы более 40 тысяч человек.

Репрессии не прекратились до сих пор - в прошлом месяце турецкая полиция задержала более тысячи человек по подозрению в связях с Гюленом.

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Fethullah Gulenas
Турецкие прокуроры потребовали приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке военного переворота, к 3 623 пожизненным заключениям и еще к 2 923 годам тюрьмы.

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