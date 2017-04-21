Прокуратура: россиянин взрывал "Боруссию", чтобы заработать на акциях

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bbcrussian.com
пятница, 21 апреля 2017 г. 13:02
Взрывы рядом с автобусом футболистов "Боруссии" организовал 28-летний гражданин России и Германии Сергей В., сообщила немецкая прокуратура.
Išpuolis Dortmunde
© AP / Scanpix

По ее данным, молодой человек заключил договор опциона на покупку акций клуба и хотел заработать на падении стоимости ценных бумаг после атаки.

28-летний мужчина с российским и немецким гражданством был задержан в пятницу в городе Тюбингене.

Его подозревают в организации взрывов, один из которых на прошлой неделе прогремел в непосредственной близости от автобуса футболистов "Боруссии" в Дортмунде, когда те направлялись на матч с "Монако".

Как говорится в сообщении федеральной прокуратуры Германии, задержанному были предъявлены обвинения в попытке убийства, причинении тяжких телесных повреждений и организациии взрыва.

Прокуроры установили, что подозреваемый заключил договор опциона на покупку 15 тыс. акций ФК "Боруссия" общей стоимостью 78 тысяч евро, и в начале апреля взял на это кредит. По версии следствия, подозреваемый рассчитывал, что взрыв автобуса обвалит курс акций клуба, которые он сможет купить по дешевке, а после подъема стоимости ценных бумаг с выгодой их перепродать.

Подозреваемый, сообщает немецкая прокуратура, заминировал забор у участка дороги, по которой должен был проезжать автобус с футболистам. Кроме того, он забронировал номер в гостинице с видом на участок дороги, где произошли взрывы.

Чтобы подорвать атобус, подозреваемый установил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, вдоль изгороди длиной 12 метров. Устройства были расположены так, чтобы взрывная волна была быть направлена на проезжающий автобус, говорится в сообщении прокуратуры.

Какое именно взрывчатое вещество использовал подозреваемый, пока не установлено.

Нападение на автобус "Боруссии" произошло в Дортмунде 11 апреля. Три взрыва прогремели, когда автобус находился примерно в трех километрах от стадиона "Боруссии", где должен был состояться матч 1/4 финала Лиги чемпионов с командой "Монако".

Защитник "Боруссии" и сборной Испании Марк Бартра был доставлен в больницу с легкими ранениями руки.

Глава полиции Дортмунда заявлял, что это было спланированное нападение на команду. По словам прокурора, на месте взрыва обнаружено письмо, которое изучается в рамках расследования.

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете - в нем ответственность за нападение брали левые экстремисткие группировки, однако прокурор сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.

Около недели назад полиция сообщила, что задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом "Боруссии" в Дортмунде, который может быть связан с исламистами.

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