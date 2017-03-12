Прокуратура не стала подавать возражения в Верховный суд США против пересмотра дела Бута

Прошение о пересмотре было направлено защитой Бута в феврале. В нем говорится, что апелляционный и окружной суды в Нью-Йорке применили неверные правовые критерии для оценки представленных фактов о том, что прокуратура утаила от защиты доказательства, которые имели оправдательный характер.

Комментируя отказ прокуратуры от возражений, адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС: "Можно сделать из этого разные выводы. Что очевидно, так это то, что Верховный суд будет видеть только нашу сторону дела. Прокуратура, по сути, не представит в Верховный суд никакие аргументы против того, чтобы принимать дело Виктора Бута к рассмотрению, будут представлены только наши аргументы".

Адвокат не исключил, что решение прокуратуры может иметь отношение к недавнему увольнению прокурора Южного округа американского штата Нью-Йорк Прита Бхарары, который играл активную роль в процессе по делу россиянина, а также к отставке других прокуроров.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.