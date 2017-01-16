Прокуратура добивается ареста "наследника" концерна Samsung

Прокуратура Южной Кореи в понедельник, 16 января, потребовала арестовать де-факто главу концерна Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе.

Вице-председатель группы Samsung Ли Чжэ Ён подозревается в том, что управляемый им концерн в 2015 году подписал контракт на 18 миллионов долларов с зарегистрированной в Германии компанией, которая принадлежит центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ёна называют "наследником" в корпорации Samsung ее председателя Ли Гын Хи, который после инфаркта находится в больнице с 2014 года.

Как считает прокуратура, эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слиянию двух филиалов концерна - Cheil Industries и Samsung S&T, которую под давлением президентской администрации оказал государственный пенсионный фонд NPS. Главе пенсионного фонда Мун Хён Пхё тоже предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад. NPS является одним из крупнейших акционеров Samsung.

Цой Сун Силь обвиняют также в давлении на крупнейшие компании страны с целью выделения денег для двух некоммерческих фондов, возглавляемых ею, в том числе и для личного обогащения. Samsung признал, что внес вклад в два частных фонда Цой Сун Силь, но отрицает, что этот факт как-то связан со слиянием его филиалов.

Следователи пытаются установить, причастна ли к сомнительной сделке сама президент Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент. Ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который до лета этого года либо утвердит импичмент, либо восстановит ее президентские полномочия.