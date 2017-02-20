Прокуратура Черногории заявила об участии РФ в подготовке переворота

Об этом он заявил в эфире черногорского "Первого телеканала" (TV Prva).

"Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы", - цитирует Катнича DW со ссылкой на AFP.

Катнич уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи "разведывательных служб дружественных стран", включая США и Великобританию, которые участвовали в расследовании в Черногории, находящейся накануне вступления в НАТО.

Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор, отметив, что рассчитывает, что это будет сделано.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу. Среди участников операции были граждане Сербии, стран региона, а также "иностранные элементы", личность которых установить трудно. Группа, которая должна была убить премьера Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России.

В основном по делу проходят сербские националисты, но среди "заговорщиков" оказались и двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. Оба они находятся в розыске. О том, что россияне играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.

Как рассказал прокурор Катнич, ключевой свидетель - сербский националист Александр Синджелич, лидер организации "Сербские волки", который согласился сотрудничать со следствием, сообщил, что был приглашен в Москву 26 сентября 2016 года на встречу с представителем "российских военных структур" Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, по данным следствия, в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но был объявлен персоной нон грата за шпионаж и выдворен в Россию. По данным прокурора, в России он получил новый паспорт на имя Эдуарда Широкова. "Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", - заявил Катнич. "Широков" просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО - это и было главной причиной для организации заговора. Как утверждает следствие, Синджелич получил не менее 200 000 евро на закупку оружия для заговорщиков.

Как заявил прокурор Миливойе Катнич, все эти факты доказаны. Подготовку всей операции осуществляли сербы Неманья Ристич, Предраг Богичевич и Мирко Велимирович. На одой из записей, которую прокуратура Черногории получила от сербской разведывательной службы БИА, Неманья Ристич сообщает националисту Александру Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя Велимирович их и предал. Ристич заверил Синджелича, что в Черногории на тот момент уже находились специальные силы Федеральной службы безопасности России, которые "решат проблемы".

Ранее в воскресенье британское издание The Sunday Telegraph опубликовало фотографии двоих россиян, предположительно Попова и Широкова, разыскиваемых Интерполом за участие в антиправительственном заговоре.

В начале ноября прошлого года прокурор Черногории по оргпреступности Миливойе Катнич заявил, что накануне октябрьских выборов в стране была раскрыта "мощная организация" примерно из 50 россиян, сербов и черногорцев, которая планировала захватить парламент и убить премьер-министра.

Катнич заявлял, что группа была организована "русскими националистами". При этом тогда он подчеркивал, что органы правопорядка Черногории не располагают какими-либо доказательствами того, что с заговором связаны российские власти.

Близкие к сербскому правительству источники британской газеты The Guardian сообщали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград якобы принес извинения за попытку госпереворота в Черногории, отметив, что предполагаемые заговорщики действовали самостоятельно, без санкции Кремля.

Однако в Москве эти сведения категорически опровергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию классическим примером провокации.

В Кремле любые намеки на причастность к покушению решительно отвергли. "Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО пригласило Черногорию стать 29-м членом альянса в декабре 2015 года. В ноябре 2016 года был подписан протокол о вступлении страны в альянс. Пока ратифицировали протокол о вступлении Черногории 24 из 28 государств-членов НАТО. Но хотя официальное вступление республики в альянс произойдет только после ратификации документа всеми членами НАТО, Черногория уже получила право присутствия на всех заседаниях Североатлантического совета.

В РФ стремление Черногории в НАТО вызвало резкую критику. В Совете Федерации предупредили, что Россия откажется от совместных программ с Черногорией и примет дальнейшие меры по усилению боеготовности и обороноспособности и по "дальнейшему сдерживанию альянса".

Москва призывала власти Черногории провести референдум по вопросу присоединения к НАТО и направила письма сразу нескольким государствам, входящим в НАТО, предупреждая, что вступление бывшей югославской республики приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и альянсом. В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто, включая Россию, не вправе вмешиваться в решения о приеме той или иной страны в состав альянса.