Привлечение молодежи в армию в соседней Латвии требует все больших усилий

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rus.DELFI.lv
пятница, 14 июля 2017 г. 13:31
Значительно пополнить ряды военнослужащих в армии Латвии не позволяет демографическая яма. В прошлом году Министерство обороны планировало рекрутировать 700 молодых людей, а удалось набрать на 100 меньше, сообщает nra.lv.
© A.Didžgalvio nuotr.

Молодым людям обещают возможность престижной карьеры в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии, бесплатное образование, зарплату от 780 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов. Тем не менее, рекрутирование в армию могло бы быть успешнее.

Начальник Центра рекрутирования капитан Рихард Розенбаумс признает, что это нелегкая задача, ведь за молодых работников борются все работодатели, и армии приходится конкурировать не только с другими силовыми структурами и учреждениями, но и с частным сектором и даже с иностранными предпринимателями.

При этом армия предъявляет намного более высокие требования к физической подготовке и здоровью молодых людей. Ежегодно приходится отсеивать около 60% кандидатов.

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