Привлечение молодежи в армию в соседней Латвии требует все больших усилий

Молодым людям обещают возможность престижной карьеры в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии, бесплатное образование, зарплату от 780 евро на руки, бесплатное здравоохранение и ряд других бонусов. Тем не менее, рекрутирование в армию могло бы быть успешнее.

Начальник Центра рекрутирования капитан Рихард Розенбаумс признает, что это нелегкая задача, ведь за молодых работников борются все работодатели, и армии приходится конкурировать не только с другими силовыми структурами и учреждениями, но и с частным сектором и даже с иностранными предпринимателями.

При этом армия предъявляет намного более высокие требования к физической подготовке и здоровью молодых людей. Ежегодно приходится отсеивать около 60% кандидатов.