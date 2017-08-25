Приток мигрантов в Британию падает на фоне "брексита"

bbcrussian.com
пятница, 25 августа 2017 г. 09:35
Чистый приток мигрантов в Великобританию за год сократился на четверть до минимального за три года уровня: после референдума по "брекситу" все больше граждан европейских стран уезжают, и все меньше - приезжают жить и работать на острова.
© Shutterstock

Опубликованные в четверг данные о сальдо чистой иммиграции - общем числе приехавших за вычетом уехавших - показали сокращение до 246 тысяч за год (март 2016 к марту 2017 года). Это по-прежнему намного превышает обещанные правительством консерваторов 100 тысяч, но ощутимо меньше, чем до референдума по "брекситу".

Свежая порция статистики о миграции - камне преткновения британской внутренней политики - впервые содержала точные данные о числе действительно выехавших из страны. Великобритания перестала собирать их в 1990-е и только сейчас вернулась к этой практике.

Они развеяли укоренившийся миф о студенческих визах как ширме для масштабной нелегальной иммиграции. Выяснилось, что 97% приехавших учиться по визам, срок действия которых истек к марту 2017-го, уже покинули Великобританию, а в среднем 95% студентов либо уезжают по окончании университета, либо получают право остаться в стране на других основаниях.

Европейцы уезжают

Сокращение сальдо чистой миграции на четверть в основном обеспечили выехавшие европейцы: из спада на 81 тысячу за год 51 тысяча пришлась на граждан ЕС.

На фоне неопределенности относительно будущего статуса европейцев в Британии и падения курса фунта стерлингов к евро, злотому и другим валютам, резко возросло число желающих вернуться домой на восточные рубежи Евросоюза: в Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.

"Эти данные показывают, что референдум о выходе из ЕС повлиял на решение людей приехать в Великобританию или покинуть ее, особенно на европейцев", - прокомментировало свою публикацию статистическое ведомство.

В то же время там подчеркнули, что пока что рано делать выводы о том, временное это явление или долгосрочный тренд.

Чаще всего люди приезжают в Великобританию на заработки, следует из статистики. Однако теперь у большинства при пересечении границы предложение о трудоустройстве уже на руках, тогда как число тех, кто приезжает только искать работу, неуклонно сокращается.

"Не стоит радоваться этим цифрам, - прокомментировал статистику Институт директоров. - С учетом того, что безработица находится на исторически низком уровне (4,5%), без трех миллионов мигрантов из ЕС стране грозит острая нехватка рабочей силы. Налицо признаки потери привлекательности Великобритании как места для жизни и работы, и это вызывает озабоченность".

Тереза Мэй в прошлом обещала сократить сальдо миграции до десятков тысяч, однако бывший мининстр финансов Джордж Осборн утверждал, что остальные члены правительства не верят в то, что эти показатели достижимы.

В свою очередь руководители крупных компаний и организаций предупреждают, что сокращение числа квалифицированных мигрантов, прибывающих в страну, серьезно затруднит работу многих предприятий, в частности, в национальной системе здравоохранения.

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