Приостановка лицензии Lux Express касается только российской фирмы

rus.delfi.ee
вторник, 3 января 2017 г. 14:19
Российские власти приостановили лицензию на международные перевозки входящего в Lux Express Grupp российского ЗАО "Евролайнс" на линиях Хельсинки — Санкт-Петербург и Таллинн — Санкт-Петербург.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

2 января автобус фирмы Lux Express, который следовал утренним рейсом из Петербурга в Хельсинки, российские пограничники не пропустили в Финляндию. По словам пассажиров, им предложили на попутных машинах вернуться обратно в Санкт-Петербург или ехать в Финляндию.

Для отдельных пассажиров проблема осложнялась тем, что у них уже были куплены билеты на самолеты и паромы в Хельсинки. Несколько человек вернулись, около 60-ти на перекладных поехали дальше.

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По сообщению фирмы, временная остановка действия лицензии касается только автобусов российской турфирмы ЗАО "Евролайнс" и не касается обслуживающих линию Таллинн — Санкт-Петербург автобусов Lux Express Estonia. Пассажиры Lux Express могут проверить свои билеты у туроператора. Все указанные в расписании рейсы по маршруту Таллинн — Санкт-Петербург состоятся.

В качестве временного решения ситуации фирмы организует доставку пассажиров от границы на замещающем автобусе. В связи с этим могут возникнуть неудобства при пересечении границы и смещения в графике. На линии Хельсинки — Санкт-Петербург фирма предлагает пассажирам замещающие автобусы и альтернативные возможности добраться до пункта назначения.

Между тем, перевозчики Lux Express и его многочисленные пассажиры страдают из-за трещин в ветровых стеклах и остановки в неположенных местах, пишет Фонтанка.ру. Предновогодняя проверка "Ространснадзора", устроив проверку и не дав времени сменить проблемный транспорт перед новогодними каникулами, доставила дискомфорт обычному пользователю транспортной услуги. А рейсы осуществляют автобусы других перевозчиков.

Как признал перевозчик, допуск ЗАО "Евролайнс" приостановлен в связи с некими предписаниями, которые подлежат устранению в течение трех месяцев (подробнее — здесь).

rus.delfi.ee
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