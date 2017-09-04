Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Пресс-релиз опубликован в официальном твиттере.
Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais Lenkijoje
© Vida Press

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Gazeta.ru
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

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