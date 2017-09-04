Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.
Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.
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