Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.